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STEPSKI MAMUT PLUS+

Čudesno otkriće u Sl. Brodu! Mamut opet izronio na svjetlo dana: 'Ovako smo ga otkrili...'

Piše Franjo Lepan,
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Čudesno otkriće u Sl. Brodu! Mamut opet izronio na svjetlo dana: 'Ovako smo ga otkrili...'
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Ivo Pergl (80) s prijateljima je 1957,. loveći ribu, našao stepskog mamuta. Nova istraživanja pokazuju da ima još ostataka velikih sisavaca

U Muzeju Brodskog Posavlja otvorena je izložba "Skriveni div – suvremenom tehnologijom do novih spoznaja", koja javnosti predstavlja rezultate najnovijih geofizičkih istraživanja lokaliteta na kojem su u kanalu Glogovica u Slavonskom Brodu pronađeni ostaci stepskog mamuta. Riječ je o jednom od najznačajnijih paleontoloških nalaza u Hrvatskoj i najcjelovitijem nalazu stepskog mamuta u zemlji. Lubanja i kljove nađeni su još 1957. godine, no ozbiljnija istraživanja lokaliteta provedena su tek 1973. godine. Tad su pronađeni i dodatni ostaci – dijelovi kljova te kosti manjih sisavaca iz pleistocenskog razdoblja – koji prilikom prvog pronalaska nisu bili iskopani.

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Komentari 2
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