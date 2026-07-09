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Čudna računica u MORH-u: Rentat ćemo 'svoj' avion?

Piše Bogdan Blotnej,
Čitanje članka: 2 min
Čudna računica u MORH-u: Rentat ćemo 'svoj' avion?
Foto: MOHAMMED BADRA/REUTERS
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Hrvatska i još šest zemalja NATO-a planira zajednički kupiti transportne vojne zrakoplove. Gdje će ih držati, kada ćemo ga mi moći koristiti i koliko će koštati, nije poznato

Hrvatska je našla mjesto među sedam članica NATO-a koje su pokrenule novu zajedničku inicijativu za razvoj sposobnosti strateškog zračnog prijevoza. Zajedničkim novcem kupili bi flotu transportnih zrakoplova Airbus A400M Atlas.

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Komentari 16
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