U omiškom požaru, u noći kad su se doslovno spašavali životi, kad je svaka minuta bila dulja od godine, ostalo je zabilježeno i puno svijetlih trenutaka u kojima su mali ljudi činili velika djela, spašavali živote svojih susjeda, imovinu, gledajući kako vatra guta sve ispred sebe. Jedan Milan s Balića Rata spasio je 50 svojih sumještana i turista. Svojim ih je brodom i malim kaićem prevezao do Omiša. Praunuk Ante u karioli je iz Nemire prevezao svoju 89-godišnju prabaku do Omiša. Nažalost, izgorjelo je puno životinja koje nisu pronašle spas.

Na putu prema Vrisovcu i dalje prema starom selu Čelina u društvu Nevena Kovačića obilazimo spaljene površine. Uz cestu izgorjeli boksevi za životinje. Tu je do požara bio azil za desetak pasa. Svi su izgorjeli. U Čelinama nema kuće koju plamen nije "liznuo".

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Pokretanje videa... VIDEO ČUDO IZ POŽARA Imao sam 40 kokica. Njih 39 mi je izgorjelo, samo je Plamenka ostala živa | Video: 24sata/pixsell

- Izgorjela mi je stara kuća, kokošinjac u kojemu je bilo 40 kokica. To jutro prije požara bio sam ovdje i pokupio svježa jaja. Samo nekoliko sati poslije vatra je sve progutala, i mojih 39 kokica. Da, dobro ste čuli. Kad sam se vratio u selo, bilo je strašno vidjeti sve izgoreno - govori Neven, koji se posljednji u starom selu Čelina rodio prije 70 godina.

Onda je stanovništvo pomalo napuštalo ova sela i spuštalo se bliže moru.

- Čekajte da vam ispričam ovu priču. Ma to je baš zanimljivo. Vratio sam se u selo vidjeti što je ostalo od starih kamenih kuća kad je požar stavljen pod kontrolu. Nigdje nikoga, u kokošinjcu gdje su bile moje kokice sve spaljeno, a onda se preda mnom pojavila samo jedna, moja kokica koja je pravim čudom preživjela požar. Sve ostale su izgorjele. Tu je ona negdje, još je uplašena, ali dođe, pojavi se ponekad, a ja svaki dan dođem, promijenim joj vodu i dam kukuruza - govori Neven dozivajući kokicu.

Kad smo već gotovo odustali od traženja jedine kokice koja je preživjela vatrenu stihiju, u okrugloj željeznoj posudi ugledali smo Plamenku.

- O, evo je. Dođi Plamenka, dođi - sa smiješkom se svojoj kokici obraća Neven.

"Pi, pi, koc, koc", zove Neven svoju Plamenku. Odmah potom uzima je u ruke i miluje.

24sata Omiš: Reportaža o posljedicama nakon katastrofalnog požara | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

- Ne znam kako je preživjela, gdje se sakrila, a bila je s ostalim kokicama. Pravo čudo - govori Neven, koji napominje kako od požara, vjerojatno uslijed šoka, njegova Plamenka ne nosi jaja.

- Tu je ona svako jutro. Spusti se odozgo, šuška u izgorjeloj travi i onda dođe. Svako jutro ja i ona razgovaramo. Ja pijem kavu, a ona mi pravi društvo. Bacim joj kruha, žita... - u šali će Jasenka Lukas iz Zagreba.

24sata Omiš: Reportaža o posljedicama nakon katastrofalnog požara | Foto: Zvonimir Barisin/PIXSELL

Njezini su roditelji kupili kuću u starom selu Čelina prije 40 godina, obnovili je i tu je njezina obitelj od tada do danas svaku godinu. Jasenka je u trenutku požara bila u Zagrebu, sad je tu, došla je vidjeti posljedice požara. Kat kuće je izgorio, ali teško je napustiti ove kamene vacade. Do obnove će se Jasenka i Plamenka družiti. Kakvu bi tek priču ispričala Plamenka da je moguće... Ona je jedino živo biće koje je u noći omiškog požara ostalo u starom selu.

Za koji dan donijet će Neven još kokica da prave društvo njegovoj Plamenki. Kad prođe šok, bit će i pokoje jaje vrednije od zlata, a Plamenka će još dugo nositi jaja te ponosno kokodakati i bezbrižno "prpati" opožarenim krajem.