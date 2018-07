Čudo: Ministar Lovro Kuščević uvodi i glasanje klikom miša...

Hrvatska bi trebala prilagoditi svoje zakonodavstvo i omogućiti glasovanje putem interneta. Europski parlament usvojio je izmjene zakona koji to nalažu.

Glasovanje internetom trebalo bi u svim zemljama članicama biti omogućeno za EU izbore koji se održavaju u svibnju sljedeće godine. U EU su svjesni da su izbori za zastupnike europskog parlamenta oni na koje izlazi najmanje birača jer ne pobuđuju niti približan interes kao nacionalni izbori. Baš zato traže omogućavanje glasovanja internetom. Za Hrvatsku to znači da bi uz građene u zemlji i brojna dijaspora mogla vrlo jednostavno glasovati i odabrati tko će nas zastupati u Europskom parlamentu.

U Ministarstvu uprave nismo uspjeli dobiti jasan odgovor hoće li to biti i omogućeno svim hrvatskim biračima. Dojam je da ih je nova regulativa iznenadila, a saznajemo da postoje i određene prepreke da se to uvede. U svakom slučaju, ministar uprave Lovro Kuščević ima dovoljno vremena za prilagodbu glasovanja novom, digitalnom dobu. Zastupnik u Europskom parlamentu Ivan Jakovčić kaže da nema sankcija ako se Hrvatska ne prilagodi.

- Više se to može shvatiti kao preporuka članicama. Bilo bi izvrsno kad bi se uvelo glasovanje putem interneta jer bi se time povećalo sudjelovanje u izborima, pogotovo mlađih generacija - kaže nam Jakovčić.

Sustav bi trebao spriječiti mogućnost zlouporaba i dvostrukoga glasovanja, na biralištima i internetom. To znači da bi na biračkim mjestima, članovi odbora trebali u realnom vremenu imati uvid u registar i tko je glasovao. Upravo to nosi najveće ulaganje i prepreku. Inače, dopisno glasovanje je jedan od zahtjeva koji traži i referendumska inicijativa “Narod odlučuje”. Ali njihovi sakupljeni potpisi za referendum tek idu na provjeru. Ako ministar Kuščević omogući glasovanje internetom na EU izborima, to širom otvara put da se isti način glasovanja uvede i na ostalim izborima u Hrvatskoj.