Čudo na Tajlandu: Sve dječake i trenera pronašli žive u pećini

Svih 12 dječaka i njihov trener pronađeni su živi nakon što su prije devet dana nestali u kompleksu spilja na Tajlandu, potvrdio je guverner provincije u kojoj su nestali, prenosi BBC.

- Tajlandska mornarica pronašla je svih trinaestero, sa znakovima života - rekao je Narongsak Osottanakorn.

Twelve boys and their soccer coach have been found alive in a cave in Thailand after going missing nine days ago, an official says. Follow live updates: https://t.co/Woh972K2w3 pic.twitter.com/49oTabfxzW