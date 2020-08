Čudo u Feričancima: Krava Sunčica otelila čak četiri telića

Sunčica je dobila čak tri ženke i jednog mužjaka, još nemaju imena, a telići su nastali umjetnim osjemenjivanjem, jer je to u današnje vrijeme najsigurniji način za krave i teliće

<p>Ovo je dosta rijetko. Procjenjuje se da se takvo teljenje dogodi jednom naprema 11 milijuna jer krava najčešće oteli jedno ili dvoje teladi. Četvero je zadnji put zabilježeno u Njemačkoj 2018. godine, rekla nam je Anamarija Crnoja (25), tehnolog farme na kojoj su se otelila četiri teleta. </p><p>Na farmi muznih krava u Feričancima kraj Našica prije tri dana otelila se krava Sunčica te dobila čak tri ženke i jednog mužjaka koji već veselo skaču oko svoje majke dok ih ona pere. Vlasnici teladi još im nisu stigli dati imena, no sigurno će biti vesela jer se mališani jako vole maziti sa zaposlenicima i posjetiteljima. </p><p>Ovi telići nastali su umjetnim osjemenjivanjem jer je to u današnje vrijeme najsigurniji način za krave i teliće te ih tako vlasnici mogu kontrolirati od početka do teljenja. </p><p>- Do sada na farmi nismo imali ovakav slučaj. Jednom smo imali trojke prije sedam godina, a dvojke su uobičajeni slučajevi koje imamo jednom do dva puta godišnje. Telići su zdravi, vitalni, dobro piju mlijeko. Trenutačno piju oko četiri litre, ne mogu još popiti svih šest litara jer su dosta mali. Mama je isto dobro, oporavlja se na terapiji. Bilo je to dosta naporno teljenje. I inače kad imamo dvojke, također dajemo kravama terapiju. Sunčica je pod konstantnom skrbi - dodala je Anamarija. </p><p>Kroz tu terapiju Sunčica i ostale krave nakon težeg teljenja dobiju dovoljno glukoze, kalcija i preventivno antibiotik ako veterinarski tehničar smatra da je to potrebno kako bi se što brže i lakše oporavile. </p><p>Telići će se imati s kime igrati kad budu malo stariji jer se na ovoj farmi nalazi čak 160 telića, a sveukupno oko 600 krava. Tehnologinja Crnoja istaknula je kako za slučaj četvorki ovisi i kvaliteta bika.</p><p>- Ovdje na farmi koristimo vrhunske rasplodne bikove, otac ovih telića je vrhunski bik simentalske pasmine - kaže za našice.com Anamarija. </p><p>Prilikom teljenja na farmi bila je prisutna i radnica Božica Prša, za koju je ovo bilo veliko iznenađenje.</p><p>- Došla sam u štalu gdje je bilo prisutno jedno tele, a krave nema nigdje. Kad smo ustanovili koja se krava otelila, pregledao ju je tehničar i ustanovio da ima još dvoje teladi. I nakon tri teleta stiglo je i četvrto iznenađenje - rekla je Prša za nasice.com. </p>