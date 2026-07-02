ČUDO U VENEZUELI Ovo je trenutak kad su 8 dana nakon potresa izvukli živog muškarca

Spasilačke ekipe izvukle su živog muškarca iz ruševina deveterokatnice u Venezueli osam dana nakon razornih potresa koji su pogodili zemlju, u akciji koju su sudionici opisali kao pravo čudo, piše CNN.

Hernán Alberto Gil Flores, zaštitar u četrdesetim godinama, bio je zatrpan ispod gotovo devet metara betonskih ruševina nakon urušavanja parkirališta trgovačkog centra Galerías Playa Grande u obalnom gradu La Guaira. U složenoj akciji spašavanja sudjelovali su domaći i međunarodni timovi, kojima je trebalo čak 70 sati da ga sigurno izvuku.

Foto: Maxwell Briceno

Prema priopćenju čileanskih vatrogasaca, Gil je nakon spašavanja bio u dobrom zdravstvenom stanju te je odmah prevezen u bolnicu. Bolničar Venezuelanskog Crvenog križa Luis Rodríguez izjavio je da je muškarac tijekom cijelog prijevoza bio pri svijesti, stabilan i komunikativan, a vitalni znakovi bili su mu uredni.

Njegova supruga Gusvimar Gonzales rekla je da je nakon potresa proživljavala dane velike tuge jer je vjerovala da joj je suprug poginuo. Kada je doznala da je živ, kazala je da je ponovno dobila nadu te dodala kako ga kod kuće čekaju njihova djeca.

Spasilačke ekipe prvi su put uspostavile vizualni kontakt s Gilom u srijedu pomoću kamere spuštene kroz uski otvor u urušeni podrum zgrade. Na snimkama koje su objavili čileanski vatrogasci vidi se kako rukom maše kroz mali procjep između debelih betonskih ploča. Tijekom nekoliko dana spasitelji su s njim održavali kontakt te mu kroz cijev i štrcaljku dostavljali vodu, hranu, lijekove i tekućinu kako bi ga održali na životu.

Foto: Maxwell Briceno

Na snimkama objavljenima nakon spašavanja vidi se kako Gil izlazi iz ruševina s maskom na licu i vidljivo ozlijeđenim okom. Čileanski vatrogasci opisali su operaciju kao iznimno složenu jer je konstrukcija zgrade bila nestabilna, a tijekom cijelog zahvata prijetila su nova urušavanja.

Sebastián Mocorquer iz tima Ujedinjenih naroda za procjenu i koordinaciju katastrofa izjavio je da su spašavanja nakon sedmog dana od potresa iznimno rijetka i mogu se smatrati gotovo čudesnima. Stručnjaci upozoravaju da takozvani "zlatni period" za pronalazak preživjelih traje otprilike 72 sata, nakon čega izgledi za preživljavanje bez vode naglo opadaju.

Foto: Maxwell Briceno

Spasitelji su u nedjelju dobili dojavu da bi ispod ruševina trgovačkog centra mogao biti preživjeli, a njegovu prisutnost potvrdili su radarskim sonarom i uređajima za detekciju zvuka. Tijekom tri dana stručnjaci iz više država probijali su siguran prolaz do zatrpanog muškarca, istodobno ga opskrbljujući hranom i tekućinom.

Vršiteljica dužnosti predsjednice Venezuele Delcy Rodríguez pozdravila je uspješno spašavanje, zahvalivši domaćim i međunarodnim spasilačkim ekipama na predanosti i požrtvovnosti. La Guaira, gdje je Gil pronađen, jedno je od područja najteže pogođenih razornim potresima magnitude 7,2 i 7,5, a potraga za preživjelima i dalje traje.

Prema posljednjim podacima vlasti, u potresima je poginulo najmanje 2.295 ljudi, no strahuje se da je stvarni broj žrtava znatno veći. Jedna forenzičarka iz privremene mrtvačnice u La Guairi, koja je željela ostati anonimna, izjavila je da njezin tim svakodnevno obrađuje oko 400 tijela, što upućuje na razmjere katastrofe s kojima se Venezuela još uvijek suočava.