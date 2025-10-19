Čuje li itko vapaj ovih roditelja? 'Našoj djeci s teškoćama treba samo jedno parkirno mjesto'

Treba li neko dijete nastradati ovdje ispred škole u prometnom kaosu pa da nas napokon ozbiljno shvate, pitaju se tri majke, Ivana Majdandžić, Marija Kušt i Mirjana Pejić, čija djeca pohađaju Osnovnu školu Sesvetska Sopnica u Zagrebu. Arian je Ivanin sin, ima najteži stupanj autizma i intelektualne teškoće, Antun, Marijin sin, rođen je s Down sindromom, a Mirjanina Petra je također dijete s velikim zdravstvenim problemima. Od proljeća roditelji ove, i druge djece s teškoćama, u školi ih je dvadesetak, više ne mogu ući na parking u krugu škole kako bi djecu sigurno iskrcali, odveli ih do vrata, i jednako tako došli po njih nakon nastave, već oko škole moraju tražiti parking i, najčešće, stati negdje "na sva četiri". Škola na svoj veliki parking pušta samo aute zaposlenika, a roditelje djece s teškoćama, čija djeca nisu samostalna, upućuje na jedno parkirno mjesto za osobe s invaliditetom prekoputa - zavučeno, kažu majke, i teško dostupno kad je gužva, ili pak zauzeto. Osim toga, dodaju, pripada vrtiću pored.

Foto: Slavko Midzor/PIXSELL

Sami smo se uvjerili kako izgleda kad Petra, Arian i Antun dolaze u školu - kako slobodnih parking mjesta nije bilo, mame Ivana i Mirjana su parkirale na ugibalište autobusa i izašle prema školi s djecom za ruku, a mama Marija je također stala na nedozvoljeno mjesto. I tako svaki dan, riskirajući prometne kazne.

- Samohrana sam majka s naknadom njegovateljice djeteta, i komunalne kazne mi nipošto ne trebaju, govori mama Ivana. Ima još jednog sina, Arianovog brata blizanca, čiji je razvoj uredan, i dječak sam odlazi u školu u kvartu u kojem žive.

Sve tri majke, kao i velika većina roditelja djece s teškoćama, djecu u škole dovoze izdaleka pa moraju dolaziti autom. Kako nema svaka škola prilagođene razrede za djecu s teškoćama, upisuje ih se tamo gdje mjesta ima pa neka djeca do svojih škola putuju i po sat vremena od mjesta stanovanja. Svaki roditelj, podrazumijeva takav "aranžman", mora imati auto i vozačku dozvolu.



- Imali smo parkirno mjesto na školskom parkingu no ukinuto nam je, kažu nam da je to iz sigurnosnih razloga. No na taj parking ulaze drugi auti, pred školu stižu i dostavna vozila, komunalna vozila, ulaze bicikli, električni romobili, ali eto, valjda smo samo mi opasnost, ogorčene su majke.

- Iz škole nam je poručeno da nas se ne može puštati na školski parking jer bi se drugi roditelji bunili. Nažalost, naša djeca nisu kao druga djeca. Bili bismo najsretniji na svijetu da jesu, i da mogu, kao drugi, u školu sama, s ključićem oko vrata. Ali ne mogu, i nikad neće moći, kaže mama Ivana.



Od proljeća se "dopisuje" s Gradom Zagrebom i školom oko parkinga za njih nekoliko, na kojem bi bez straha mogli ostaviti auto na par minuta i odvesti djecu u školu, jednako tako uzeti iz škole. Zar je to tako teško osigurati, pitaju se majke. Treba im, dodaju, jedno lakodostupno parkirno mjesto ispred škole na kojem jedna drugu mogu i "zagraditi" tih par minuta do ulaznih vrata i natrag. Ovako, staju posvuda okolo škole, u prometnom kaosu.

- Kad će škola i Grad shvatiti da stajemo na autobusno ugibalište, na nedozvoljena mjesta, na nogostup, riskirajući kazne i stradavanje djece? Kad roditelji dovoze djecu u niže razrede, i mi svoju, prolaze auti, bicikli, romobili - nastane potpuni kaos, kaže mama Ivana. U taj kaos one svoju djecu ne mogu pustiti nasred ulice same iz auta. U jutarnjoj smjeni zato dolaze kasnije, kad nastava već počne, kako bi izbjegle gužvu, a popodne iz istog razloga djecu dovoze ranije.



- Naša djeca nemaju osjećaj za opasnost, orijentaciju, nemaju adekvatne reakcije, moraju do škole biti vođena. Išli smo i pješice do škole, no osim što nam treba 45 minuta, nogostup je za Antuna često preuzak, i on, od straha kad netko potrubi ili pas sa strane snažno zalaje, može odskočiti na cestu. Pješačenje nije opcija, kaže mama Marija.

"Parking za nas nije ustupak već nužnost"

"Procjenom postojećeg stanja sigurnosti i analizom rizika i planom sigurnosti škole predviđeno je zatvaranje kolnog ulaza u školsko dvorište, odgovara za 24sata OŠ Sesvetska Sopnica. Automobili označeni naljepnicom za invalide mogu parkirati na označeno parkirno mjesto za invalide na javnoj gradskoj površini preko puta škole, dodaju.

Kako napominju majke, što je sa sigurnošću njihove djece, koja iz auta moraju izlijetati na prometnu cestu, jer one nemaju gdje parkirati?



Grad roditelje upućuje da problem riješe sa školom, a škola smatra da je mjesto prekoputa dovoljno. Jedan gradski ured drugome piše da je djeci potrebno osigurati adekvatan pristup no rješenja i dalje nema.

- Parkirno mjesto za nas u krugu škole ne bi bio nikakav ustupak nego je nužnost. Ovako, riskiramo nesreću djece koja nisu, i nikad neće moći 'uvježbati samostalnost', kako nam se poručuje, kažu majke.

- Od početka života naše djece vodimo bitku sa sustavom - pedijatrima, ostalim liječnicima, s bolnicama, s birokracijom, školama, svim ustanovama, to je pokazivanje sile na najslabijima, kaže za kraj mama Marija. Da, zaključuju sve tri, traže malo "neravnopravnosti" za svoju djecu - jedno obično parkirno mjesto na parkingu škole.