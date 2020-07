Čuljak i Anušić progurali svoje ljude, Horvat je 'pomilovan'

U Vladi postoje ljudi na koje je Plenković od početka računao te se oko njih nije vodila rasprava. To su Zdravko Marić, Davor Božinović, Vili Beroš, Nina Obuljen Koržinek, Tomislav Ćorić i Ivan Malenica

<p>Promijenit će se nekoliko ploča, a to je diskrecijsko pravo premijera. Teško je kad govorimo o racionalizaciji, govorimo o smanjenju broja izvršitelja, to se rijetko događa.</p><p><strong>POGLEDAJTE VIDEO VIJESTI:</strong></p><p>Uz napomenu da nas čekaju teška vremena i čestitke, tim je riječima u četvrtak predsjednik Zoran Milanović komentirao smanjenje Vlade s 20 na 16 ministarstava nakon što je Andreju Plenkoviću dao potpis za mandatara nove Vlade. Inače nekad ljuti rivali Plenković i Milanović su se sreli na Pantovčaku, prvi put javno nakon sučeljavanja prije četiri godine. Ali neke razlike u ponašanju su ostale. Milanović se krenuo rukovati unatoč preporuci da se zbog korone to ne radi. Plenković je odbio i dao mu lakat.</p><p>- A ne, ne smijemo se rukovati. Ti kažeš da je karijes, ja kažem da ne smijemo - poručio mu je kroz smijeh Plenković.<br/> A trenutačni i budući premijer je konačno otkrio službeno koja će se ministarstva spajati, a koja ostaju kao i dosad.</p><p>Plenković nije htio govoriti o imenima, ali su ona više-manje neslužbeno poznata. I jasno je da se od nekih spajanja odustalo pod pritiskom lobija unutar stranke, a svaka regija je gurala svoje ljude te je Plenković na kraju odustao od izmjena koje bi bile funkcionalnije, a i ostavio neke ljude kojih se htio riješiti.</p><p>- Vlada s manjim brojim članova jednostavnija je za upravljanje, bit će nešto manje dužnosnika i tu će doći do određene racionalizacije. Što se tiče broja službenika u ministarstvima, ne znači da ovim preustrojem ima manje ljudi - poručio je Plenković.<br/> Dakle, odmah je dao do znanja da ne planira smanjiti broj zaposlenih u državnoj upravi i da nije zbog toga smanjio broj ministarstava.</p><p>- Bit će to Vlada kontinuiteta, jasno je da neće biti nekih talasanja, i to jednostavno nije Plenkovićev habitus - kažu i neki u HDZ-u na pitanje hoće li nova Vlada biti spremnija na reforme zbog krize.</p><p>U novim ministarstvima više neće biti sektora demografije i mladih, iako je baš HDZ prije pet godina inzistirao da demografija ima svoje ministarstvo kako bi joj se posvetilo više pozornosti. Sad će to biti središnji državni ured. Ostaju i središnji državni ured za digitalno društvo iako je jasno da bi digitalizaciju države trebalo podići na viši nivo.</p><p>U Vladi postoje ljudi na koje je Plenković od početka računao te se oko njih nije vodila rasprava. To su Zdravko Marić kao ministar financija, Davor Božinović (MUP), Vili Beroš za zdravstvo, Nina Obuljen Koržinek za kulturu i medije, Tomislav Ćorić će po novome voditi Ministarstvo gospodarstva i održivog razvoja u koji spadaju sad ukinuta energetika i zaštita okoliša. Ivan Malenica će voditi spojeno Ministarstvo pravosuđa i uprave iako je protiv tog spajanja ostala struka specijalizirana i za pravosuđe i javnu upravu. A i sam Malenica nema iskustva u pravosuđu pa su dva resora koja trebaju korjenite promjene pala na leđa jednog čovjeka.</p><p>I pitanje je koliko će reformi uopće zato provesti. Plenković je ipak tako odlučio. Još jedan mladi ministar, Josip Aladrović, bio je siguran, a njegovu Ministarstvu rada i mirovina sad se dodaje i ukinuta socijala.</p><p>A koje prvotno najavljene promjene nije Plenković proveo? Htio je postaviti na čelo Ministarstva obrazovanja pravnika Tomislava Sokola koji u tom sektoru nema iskustva, ali se Sokolu nije prihvaćala funkcija zbog koje bi morao ostaviti dobru plaću u EU parlamentu, kažu u HDZ-u. Pa će izgleda ipak ministar biti Radovan Fuchs.</p><p>Htio je spojiti ministarstva obrane i branitelja, ali kako donosi novi Express, sadašnji ministar branitelja Tomo Medved mu je poručio da to ne radi. Jer u Vladi će potpredsjednik biti Boris Milošević (SDSS) pa bi ukidanje Ministarstva branitelja moglo dovesti do novih prosvjeda. Bilo je najava spajanja i Ministarstva EU fondova s Ministarstvom financija, ali potpredsjednik stranke Ivan Anušić izlobirao je da to ministarstvo dobije njegova dugogodišnja suradnica i stručnjakinja za EU fondove Nataša Tramišak.</p><p>Ministarstvo turizma, koje je trebalo nestati, sad ostaje i pripojen mu je sport. Dobila ga je ambiciozna mlada Nikolina Brnjac, navodno uz podršku veterana Mate Granića. Plenković ministrima Darkom Horvatom i Mariom Banožićem nije bio zadovoljan.</p><p>Ali Horvat je uspio sačuvati mjesto i vodit će imovinu i graditeljstvo, dok je ekonomistu Banožiću pripala obrana po lobiranju sive eminencije Tomislava Čuljka. Obojica nemaju iskustva u tim sektorima. Mariju Vučković je u zadnji tren na čelu poljoprivrede sačuvao dubrovački HDZ. Detaljno o tome kako se sastavljala nova Vlada čitajte u tjedniku Express koji je od danas na kioscima.</p><p>Premijer Plenković je Milanoviću zahvalio na mandatu i najavio kako je pred Hrvatskom puno zahtjevnih izazova. </p><p>- Hvala svim sugrađanima koji su sudjelovali na izborima. Ovakav rezultat obvezuje. Imat ćemo četiri potpredsjednika Vlade. Dva nova potpredsjednika su Boris Milošević i Tomo Medved - rekao je. </p><p>Uz ostale promjene, najavio je i Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva, Ured za Hrvate izvan Hrvatske, Središnji državni ured za demografiju i mlade te Ured za javnu nabavu. Novinare je zanimalo hoćemo li i dalje gledati tvrdu kohabitaciju premijera i predsjednika, a Milanović je odgovorio kako je pružao podršku uvođenju mjera.</p><p>- Nismo se slagali oko nekih simboličnih manifestacija i ti stavovi se neće mijenjati - rekao je Milanović.</p><p>Plenković je istaknuo da će s predsjednikom države pronalaziti rješenja za probleme hrvatskih građana. Jedno od pitanja bilo je i kako će se riješiti problem ustaškog pozdrava “Za dom spremni”, a Plenković rekao da je po tom pitanju napravljen veliki iskorak.</p><p>- Moja želja je bila da svi manjinski zastupnici podrže Vladu. Ovo je većina od 76 ruku. Oni koji u budućnosti žele podržavati neke Vladine prijedloge, to mogu napraviti samoinicijativno i javno - rekao je Plenković.</p><p>Milanović je podsjetio kako je već prije govorio da je “Za dom spremni” govor mržnje.</p><p>- Nisam čovjek koji voli zabrane i sankcije, ali tu druge nema. To treba sankcionirati vrlo blagom kaznom. Ne može se ‘Za dom spremni’ tretirati kao kad se netko napije i razbije bocu - rekao je Milanović. </p><p>Na pitanje o Zakonu o obnovi grada Zagreba, Milanović je rekao kako je Zagreb i prije potresa bio najzapušteniji grad. Plenković je najavio kako bi se već sljedećeg tjedna na prvoj sjednici nove Vlade u četvrtak novi zakon o obnovi Zagreba mogao uputiti u Sabor na prvo čitanje. To je jedna od prvih zadaća nove Vlade, istaknuo je premijer, dodajući: </p><p>- Na njemu se intenzivno radilo, održana je široka javna rasprava i zakon je usuglašen na razini resora. Ostale su još neke nijanse da dogovorimo tijekom idućega tjedna. U suradnji s HBOR-om nalazit ćemo financije za obnovu Zagreba. To nije posao koji će se odraditi preko noći.</p><p>Predsjednik se osvrnuo na obvezu nošenja maski na licu i ustvrdio kako bi se to pitanje trebalo zakonski regulirati. </p><p>- Volio bih da imamo jasnije i točnije stajalište Ustava, definirane ovlasti za donošenje mjera koje svakodnevno slušamo i rokove u kojima taj režim vrijedi - rekao je Milanović i dodao kako bi Vlada, prema članku 17. Ustava, mogla na određeno vrijeme suspendirati ljudska prava u slučajevima prirodne nepogode, kao što je ovaj. </p><p>- Nisam konkurencija Vladi i nikakve ovlasti za sebe ne tražim - tvrdi, no smatra kako bi na način koji predlaže sve bilo znatno uređenije te kako bi takva odluka Vladi olakšala daljnji posao i učinila pravni režim čišćim. </p><p>Na ovu ga je temu potaknula situacija u prostoriji na Pantovčaku u kojoj se održavala konferencija za novinare, točnije ljudi prisutni u prostoriji. Redom je naveo kako većina novinara ne nosi maske, baš kao ni njegovi i Plenkovićevi suradnici. U konačnici, spomenuo je kako ih ne nose ni njih dvojica.</p><p>- Ovo je zatvoreni prostor i ni po čemu se ne razlikuje od onih prostora u kojima je prema Stožeru naloženo nositi maske - rekao je i naglasio kako govori o pravnom redu i poretku. - Da, cjepidlačim, no imat ćemo čistu situaciju - dodao je Zoran Milanović.</p><p>- Stožer će davati izvršna naređenja, inače on nema smisla - rekao je i ponovio kako je njegova ideja dobronamjerna te da bi cjepidlakom smatrao i članove oporbe koji bi joj se protivili.</p><p>Iz oporbe i koalicijskih redova su došle raznolike reakcije. Tako je predsjednik HSLS-a Dario Hrebak potvrdio da je bio na ručku s premijerom i da njegova stranka neće uvjetovati podršku Vladi. Tako kaže i Radimir Čačić.</p><p>Nezadovoljstvo sastankom na Pantovčaku izrazila je izabrana zastupnica s liste Domovinskog pokreta Karolina Vidović-Krišto.</p><p>- Andrej Plenković sastavlja Vladu protuustavno stečenom većinom - upozorila je ističući kako su izborni ciklusi protuustavni od 2011. godine. </p><p>Prema njoj i kolegama u Domovinskom pokretu, problematične su 11. i 12. jedinica u kojima se biraju manjinski i zastupnici dijaspore.</p><p>Vidović-Krišto pozvala se na odluku Ustavnog suda iz te godine prema kojoj ustavnopravno nije dopušteno unaprijed zakonom jamčiti i određivati broj zastupničkih mjesta za bilo koju manjinu po bilo kojoj osnovi, nacionalnoj, etničkoj, jezičnoj, spolnoj, dobnoj ,obrazovnoj, imovinskoj, mjestu boravka, prebivališta i drugoj.</p><p>Šef Domovinskog pokreta Miroslav Škoro pozvao je predsjednika i premijera da se o tome očituju te poručio da njih “fotelje ne zanimaju”. Inače, Zlatko Hasanbegović gasi svoju stranku i priključuje se Domovinskom pokretu. Bit će koordinator stranke za Zagreb.</p>