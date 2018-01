'Čuo se strašan udarac, Vinko je ležao, bio je potpuno krvav'

U noći između srijede i četvrtka u Stankovcima je u prometnoj nesreći stradao 47-godišnji Vinko Bura, zvani Roko.

Poznat je po tome što je 18. ožujka 1990. godine bio prvi zaštitar prilikom pokušaja atentata na dr. Franju Tuđmana u Benkovcu.

Tragedija u Stankovcima: Pijani vozač (49) Mercedesom usmrtio pješaka (47) i pobjegao

Oko jedan sat poslije ponoći Buru je na državnoj cesti u Stankovcima, u pijanom stanju, pregazio njegov vlastiti rođak, 49-godišnji Ante Pelaić, također umirovljeni vojni policajac, nakon što su nekoliko sati prije obojica bila na blagdanskoj večeri kod zajedničkog prijatelja Tihomira Morića, piše Slobodna Dalmacija.

Morić je također poznat javnosti jer je bio u osobnom osiguranju prvog hrvatskog predsjednika, te je bio taj koji je oduzeo pištolj atentatoru Bošku Ćubriloviću.

Ostavio tijelo pred kućom i pobjegao

Pelaić se vraćao kući s večere kad je, dvjestotinjak metara od Morićeve kuće, Mercedesom naletio na rođaka. Prema priči očevidaca, nakon što ga je udario, Vinkovo tijelo je ostalo zaglavljeno na automobilu još stotinjak metara, sve dok se Ante nije zaustavio ispred Vinkove kuće, gdje je ostavio tijelo i - pobjegao.

- Bio je oko jedan sat poslije ponoći kada smo iz kuće začuli strašan udarac, te neke čudne šumove, kao da netko po cesti razvlači nekakve najlonske vrećice. Istrčali smo van, no u prvi trenutak nismo vidjeli ništa. Najprije smo na tlu ugledali tablice s automobila, a onda nam se učinilo da se stotinjak metara dalje nalazi još nešto. Moja kći je otrčala do tog mjesta, te nam je ubrzo potpuno šokirana uspjela viknuti da na tlu leži čovjek i traži da mu se pomogne. "Pomognite mi, ljudi", vikao je, a tada još nismo bili svjesni da je to zapravo naš rođak Vinko. Kada smo došli do mjesta gdje je ležao, sledili smo se. Bio je potpuno krvav, nije nam bilo jasno što se dogodilo, no odmah smo nazvali policiju – kazala je za Slobodnu Dalmaciju prva rođakinja poginulog Bure.

Ispričala je kako su Vinko, Ante i Tihomir bili odlični prijatelji, te da je Ante prije nesreće najprije kući s večere odvezao prijatelja iz Australije. Vinka je, kako je pretpostavila, pregazio nakon što se vraćao kući.

– Vinko je išao kući pješice, koliko mi znamo. Je li ga ovaj zgazio dok je prelazio cestu, ne znam. Tijelo je, koliko smo mi uspjeli vidjeti, odvučeno s mjesta nesreće, s tim da su svuda bili krvavi tragovi. Posebno je bizarno bilo to što je Vinko proletio kroz "šoferšajbu", a ovaj mu je noge izvlačio iz stakla kako bi mu tijelo ostavio ispred kuće. Zbog toga je svugdje bilo krvi, da ne kažem čega još. Na mjesto nesreće vratio se nakon pola sata, a mi smo već tada bili sve prijavili policiji. Na kraju je sve priznao – posvjedočila je šokirana rođakinja iz Stankovaca.

- Cijelo selo je u šoku. A cesta je bila zatvorena sve do jutra. Vinka smo jako voljeli, bio je dobričina, samac, nije se nikad ženio - kazala je rođakinja obitelji.

Izmjerili mu 2,33 promila alkohola u krvi

Nakon očevida, koji je na mjestu nesreće u Stankovcima trajao do ranih jutarnjih sati, kod 49-godišnjeg vozača utvrđeno je da je vozio s 2,33 promila alkohola u krvi.

- Prema rezultatima očevida sumnja se da je 49-godišnjak, pod utjecajem alkohola od 2,33 g/kg, upravljao Mercedsom (ZD) iz smjera Šibenika prema Benkovcu te na kolniku udario i oborio 47-godišnjeg pješaka. Pješak je mjestu nesreće preminuo, Nakon sudara vozač Mercedesa udaljio se s mjesta nesreće te su ga nakon pola sata u Stankovcima pronašli policijski službenici PP Benkovac.Za vrijeme obavljanja očevida, promet tom dionicom na D-27 je bio zatvoren od 2 do 6 sati. U tijeku je kriminalističko istraživanje - priopćila je policija.

'Obranili smo Tuđmana, a ostali smo zaboravljeni'

Pokojni Vinko Bura je, zajedno s Tihomirom Morićem, svojedobno za Zadarski list pričao o tome kako su spriječili atentat na Tuđmana u Benkovcu 1990.

- Drago Krpina je tražio od mene da nađem najbolje momke da se brinemo za sigurnost dr. Tuđmana i ostalih govornika. Uzeo sam Vinka i još pet prijatelja u koje sam imao povjerenja koji će to raditi - ispričali su u svibnju 2015. za Zadarski list.

On je bio Tuđmanu s njegove desne strane, do njega je bio Vinko Bura, a s druge strane je mikrofon pridržavao Svemir Vrsaljko. Drugi su momci bili okolo.

Napad nije bio bezazlen

Morić je prije toga bio u emigraciji, u Münchenu. Između ostalog je na onoj čuvenoj utakmici kada je Jugoplastika pobjedom nad Maccabijem postala prvak Europe 1989. slavio hrvatskom zastavom, vidi se to na snimci pobjedničkog slavlja, kako s Dinom Rađom drži zastavu s hrvatskim grbom.

- Mene je u Münchenu emigracija brusila, na povratku sam prošvercao Đurekovićevu knjigu "Crveni menageri", što je onda bilo ravno izdaji. Da su me onda uhvatili, ne bi me bilo. Znao sam što radim i zato sam i izabran da vodim brigu o Tuđmanovoj sigurnosti, kaže Morić.

A sam pokušaj atentata je, kaže, bio stvaran, a ne bezazleni ispad polupijanog čovjeka.

- Čubrilović je došao iz Francuske, iz četničke emigracije, a nije to bio nikakav plinski pištolj nego pravi. Ja sam ga oduzeo Čubriloviću, a Šale mi je onda rekao "Mali, daj pištolj meni". Onda ga je pokazao tamo na skupu i potom predao benkovačkoj miliciji. I onda kad je došao istražni sudac Slaven Dmitrović, milicija je podmetnula taj nekakav plinski pištolj i krenula je priča o izmišljenom atentatu. A sve je tamo kod Aserije bilo spremno za pravi incident, bio je i kordon milicije spreman s automatskim puškama, ako bismo mi krenuli prema provokatorima. No mi smo spriječili atentat, smirili situaciju - kazao je Morić.

Nisu se skrivali u ratu

Morić je glavninu rata proveo u specijalnim policijskim postrojbama, u Poskocima, a i kasnije je bio u policiji. A Vinko Bura u 154. brigadi, u domobranima, sve do kraja Oluje u kojoj je išao do Martin Broda na granici s Bosnom.

- Mi obični smrtnici bili smo na prvim crtama, a ovi drugi su bili na pozicijama u Saboru, u policiji. A nama se nije znalo ni htjelo pomoći ni kad je bilo najpotrebnije - kazali su tada ogorčeni prijatelji za Zadarski list.

Sudbina je htjela da Vinko Bura tri godine nakon tog razgovora kasnije pogine nakon što se vraćao od kuće svog prijatelja i suborca Tihomira...