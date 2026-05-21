Cure detalji o smrti modnog mogula: Sin je tri puta proučavao smrtonosnu rutu

Jonathan Andic (45) pritvoren je zbog sumnje na navodno ubojstvo osnivača Manga i svog oca, Isaka, nakon što je modni magnat pao s visine od gotovo 150 metara s planine u blizini Barcelone. U utorak je milijarderov sin platio nevjerojatnu jamčevinu od 840.000 funti kako bi izbjegao pritvaranje u Španjolskoj.

Međutim, novi dokument koji je objavila sutkinja Raquel Nieto Galvan razotkrio je navodne proturječnosti u njegovoj priči, piše The Sun.

Kao prvo, sutkinja je ustvrdila da su otac i sin bili u „lošim odnosima” u trenutku kada je otac u prosincu 2024. poginuo pri padu s planine u blizini Barcelone.

Također je navela da je Jonathan imao „opsesiju” novcem. Ove tvrdnje temelje se na iskazima svjedoka, pa čak i na porukama s WhatsAppa, priopćila je policija.

Sutkinja je potom istaknula da je Jonathan navodno u tri navrata istraživao planinarsku rutu prije dana očeve smrti na planini Montserrat.

U dokumentu se spominju i policijska vještačenja koja su analizirala otiske stopala na tlu gdje je Isak (71) pao u smrt – a koji navodno ne odgovaraju običnom okliznuću.

Lokalna policija navela je da je došlo do „trenja potplata cipela pokojnika” koje se dogodilo „najmanje četiri puta u oba smjera kako bi nastao tip otiska zabilježen na planini. U drugom dijelu dokumenta tvrdi se da je Jonathan u ožujku 2025. obrisao sav sadržaj sa svog telefona.

Potom je navodno ukrao novi telefon u Ekvadoru, nakon što je svoj izvorni izgubio „pod čudnim okolnostima”, stoji u dokumentu.

Sutkinja Galvan je izjavila: „Iz provedenih istražnih radnji proizlazi da postoji dovoljno indicija za zaključak da smrt gosp. I. A. možda nije bila nesretan slučaj, već da je gosp. J. A. aktivno i s predumišljajem sudjelovao u smrti svoga oca.”

Također se navodi da je Jonathan policiji dao proturječne izjave. U izjavi policiji od 14. prosinca 2024., Jonathan je rekao da je hodao oko metar do metar i pol ispred Isaka, prije nego što se njegov otac zaustavio kako bi mobitelom snimio nekoliko fotografija.

Jonathan je tvrdio da nije vidio sam trenutak pada, već da je samo čuo kotrljanje nekoliko kamenčića, nakon čega se okrenuo i ugledao tijelo kako se „kotrlja među grmljem” te čuo snažan udarac.

Međutim, u svojoj drugoj izjavi, danoj dva tjedna kasnije, 31. prosinca, tvrdio je da je njegov otac mobitel koristio samo na samom početku pješačenja.

Policijska analiza Isakovog mobitela potvrdila je da je on snimio samo jedan videozapis i jednu fotografiju na samom početku rute. Pokazalo se da uređaj nakon toga više nije koristio. Obdukcija je također potvrdila da se Isakov mobitel u trenutku pada nalazio u njegovu džepu, a ne u rukama ili izgubljen u grmlju.

U dokumentu se također navodi: „Malo je vjerojatno da, ako su hodali zajedno, nije vidio kako pada.”

Jonathanova „opsesija” novcem navodno je došla do izražaja kada je od svog oca tražio nasljedstvo dok je ovaj još bio živ, stoji u dokumentu. Također se tvrdi da se Isak osjećao „prisiljenim to prihvatiti kako bi održao odnos sa sinom”.

U dokumentu se nadalje navodi da je Jonathan sredinom 2024. godine saznao za očevu namjeru da „promijeni oporuku” kako bi osnovao zakladu za ljude u potrebi. Nakon što je to saznao, Jonathanov stav i ponašanje navodno su se promijenili, navodi policija.

U želji da se pomiri sa sinom, Isak je navodno prihvatio poziv na izlet na Montserrat kako bi mogli privatno razgovarati, stoji u dokumentu. Jonathan također nikada nije osnovao zakladu za potrebite koju je njegov otac prethodno predložio.

Ove informacije dolaze nakon što je Jonathan u utorak platio jamčevinu. Uz njegovo puštanje iz pritvora vezani su i drugi uvjeti, u skladu sa zahtjevima državnog odvjetništva, uključujući i zabranu putovanja.

Službeni izvori potvrdili su da je pristao odgovarati samo na pitanja svog odvjetnika Cristobala Martella na saslušanju iza zatvorenih vrata na sudu u Martorellu blizu Barcelone.

Ubrzo nakon objave da mu je pružena mogućnost izbjegavanja zatvora, potvrđeno je da je predao šesteroznamenkasti iznos jamčevine kako bi omogućio trenutačno puštanje na slobodu i tako izbjegao prvu noć iza rešetaka.

Andic još nije formalno optužen. U Španjolskoj se optužnice podižu tek neposredno prije suđenja, nakon dugotrajne kaznene istrage koju vodi sudac, a koja može potrajati nekoliko mjeseci. On sada prema španjolskom zakonu ima status „investigado”. To znači da je pod službenom istragom u sklopu tekuće sudske istrage o ubojstvu.