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HUTI U JEMENU

Cure detalji ofenzive koja mijenja Bliski istok: Došli su iz Irana i usklađivali napade

Piše Filip Sulimanec,
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Cure detalji ofenzive koja mijenja Bliski istok: Došli su iz Irana i usklađivali napade
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Foto: HOUTHI MILITARY MEDIA
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Avion iz Irana je u srpnju doveo instruktore Revolucionarne garde

Jemenskim pobunjenicima Hutima trebalo je manje od 48 sati da od pro-vladinih snaga zauzeli jemensku obalu Crvenog mora, zadavši tako snažan udarac američkim interesima i regionalnim saveznicima Washingtona.

Ova brza vojna operacija nije izvedena samostalno. Savjetnici Iranske revolucionarne garde bili su na terenu i pomagali u usmjeravanju bitke. Intervencija pokazuje kako je Iran pretvorio Hute u velikog regionalnog partnera sposobnog otvoriti novu frontu u širem sukobu sa Sjedinjenim Američkim Državama.

Houthi fighters stand in front of what they say is a downed Saudi jet, at a location given as Yemen
Foto: Houthi Military Media

Najveće teritorijalno napredovanje pobunjenika u posljednjih nekoliko godina dodatno je osnažilo njihovu sposobnost da ugroze saudijski izvoz nafte, što je utjecalo na rast globalnih cijena goriva.

Prošle je godine Iran počeo pružati Hutima pojačanu obuku i logističku podršku za naprednije projektile, bespilotne letjelice i mornarička jurišna plovila bez posade.

Battle between Iran-aligned Houthi fighters and Saudi backed forces in al Jawf governate
Foto: HOUTHI MILITARY MEDIA

Sigurnosni analitičar Mzahem Alsaloum  tvrdi da je iranski let, koji je u srpnju sletio u pobunjenički glavni grad Sanu, doveo savjetnike Revolucionarne garde, piše AP. Oni su se pridružili drugim iranskim savjetnicima i pripadnicima libanonskog Hezbollaha koji su već bili stacionirani u Jemenu.

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Visoki dužnosnik Huta pojasnio je kako je izgledala pomoć na terenu tijekom ofenzive na grad Taiz i stratešku luku Mokha.

Battle between Iran-aligned Houthi fighters and Saudi backed forces in al Jawf governate
Foto: HOUTHI MILITARY MEDIA

​- Prisutni su na svim razinama - rekao je dužnosnik, dodajući da su savjetnici planirali taktičke manevre i radili izravno sa zapovjednicima na prvoj crti.

Uz pomoć u zapovjednoj ulozi, iranski su savjetnici analizirali komunikacije i satelitske obavještajne podatke, što su kapaciteti koji su Hutima do tada nedostajali.

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