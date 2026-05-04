Cure novi detalji pada Boeinga 737 u Kini: Netko je u kokpitu namjerno ugasio motore?!

Više od četiri godine nakon što se putnički zrakoplov Boeing 737-800 srušio u planinama južne Kine, pri čemu je poginulo svih 132 putnika i članova posade, novootkriveni podaci upućuju na zastrašujući zaključak, da je netko u pilotskoj kabini namjerno prekinuo dovod goriva u oba motora. Nesreća leta MU5735 kompanije China Eastern Airlines iz ožujka 2022. godine najsmrtonosnija je zrakoplovna katastrofa u Kini u posljednjih nekoliko desetljeća, no kineske vlasti i dalje odbijaju objaviti konačni izvještaj o uzrocima, pozivajući se na nacionalnu sigurnost.

Let iz Kunminga za Guangzhou srušio se 21. ožujka 2022. nakon što je iznenada, s visine krstarenja od 29.000 stopa (oko 8900 metara), prešao u gotovo okomito poniranje. Sada podaci koje je objavio američki Nacionalni odbor za sigurnost u prometu (NTSB) bacaju novo svjetlo na posljednje minute leta i podupiru teoriju o namjernom činu.

Podaci s crne kutije otkrili ključan trenutak

Prema izvještaju NTSB-a, koji je objavljen nakon zahtjeva za slobodu informiranja, analiza snimača podataka o letu (FDR) pokazala je da su prekidači za dovod goriva za oba motora istovremeno pomaknuti iz položaja "RUN" u položaj "CUTOFF". Ovaj manevar, koji zaustavlja dotok goriva u motore i dovodi do njihovog gašenja, zahtijeva svjesnu i namjernu radnju pilota. Na zrakoplovu tipa Boeing 737, pilot mora prvo povući prekidač prema gore prije nego što ga može pomaknuti u poziciju za gašenje.

Foto: CHINA DAILY

​- Ovi podaci jasno pokazuju da su prekidači za gorivo ručno postavljeni u položaj za gašenje neposredno prije pada - izjavio je za CNN David Soucie, analitičar za zrakoplovnu sigurnost.

​- Nema naznaka da su prekidači vraćeni u položaj za rad. To ukazuje da nije bilo pokušaja ponovnog pokretanja motora. Da su prekidači isključeni greškom, piloti bi ih pokušali ponovno uključiti - dodao je.

Snimač podataka o letu prestao je bilježiti informacije na visini od oko 26.000 stopa, kada su se motori ugasili i zrakoplov ostao bez napajanja iz generatora.

Drama u pilotskoj kabini

Podaci otkrivaju da je odmah nakon gašenja motora isključen i autopilot. Samo tri sekunde kasnije, zabilježeno je da je jedna od upravljačkih palica "nasilno" gurnuta prema dolje, čime je zrakoplov usmjeren u strmoglavo poniranje. Tijekom pada, koji je trajao manje od dvije minute i pri kojem je zrakoplov dosezao brzine blizu brzine zvuka, snimač je bilježio neprestane i snažne unose na upravljačkoj palici.

Foto: STRINGER, ilustracija

Zanimljivo je da su zabilježeni i fluktuirajući unosi na krilcima, što bi moglo sugerirati da je drugi pilot pokušavao ispraviti zrakoplov i suprotstaviti se smrtonosnom manevru. To otvara mogućnost da se u kokpitu odvijala borba za kontrolu nad zrakoplovom. U pilotskoj kabini nalazila su se tri pilota: kapetan Yang Hongda (32) sa 6709 sati leta, prvi časnik Zhang Zhengping (59), jedan od najiskusnijih kineskih pilota s 31.769 sati leta, i drugi časnik Ni Gongtao (27) s 556 sati leta, koji je bio u ulozi promatrača. Podaci iz NTSB-ovog izvještaja ne otkrivaju tko je od njih pokrenuo kobne radnje.

Kina se poziva na nacionalnu sigurnost i šuti

Dok američki podaci ukazuju na ljudski faktor, Kineska uprava za civilno zrakoplovstvo (CAAC), koja vodi istragu, ostaje nijema. Prema međunarodnim pravilima, konačni izvještaj o nesreći trebao bi biti objavljen u roku od 12 mjeseci, a ako to nije moguće, potrebno je objavljivati godišnja privremena izvješća. CAAC je propustio te rokove već dvije godine zaredom, a zahtjeve za objavom informacija odbio je uz obrazloženje da bi to moglo "ugroziti nacionalnu sigurnost i društvenu stabilnost".

Takav nedostatak transparentnosti izazvao je kritike međunarodne zrakoplovne zajednice i potaknuo sumnje u zataškavanje. U svojim rijetkim priopćenjima, CAAC je naveo da nisu pronađene nikakve greške ili abnormalnosti na zrakoplovu, motorima, vremenskim uvjetima ili u komunikaciji s kontrolom leta prije poniranja. Iako su obje crne kutije poslane u laboratorij NTSB-a u Washingtonu na analizu, ključni dokaz - snimke glasova iz kokpita - predane su kineskim vlastima, a NTSB nije zadržao kopiju. To znači da je Kina jedini posjednik audiozapisa koji bi mogli otkriti što se točno događalo u posljednjim trenucima leta. Objavljivanje podataka NTSB-a stavlja ogroman pritisak na Peking da konačno pruži vjerodostojno objašnjenje ili potvrdi ono na što dokazi upućuju - da je let MU5735 namjerno srušen.

*Uz korištenje AI-ja