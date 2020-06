Cure s alatom: Sa skela mašemo dečkima, ne znamo zviždati...

Četiri hrabre žene koje već mjesec dana obnavljaju opatijski hotel iu 1884. godine rade na 20 metara visine poručuju političarima da se bave svojim poslom, a ne ženskim organima

<p>Svaka žena mora imati pravo odlučivati što će i kako sa sobom i svojim tijelom, naše tijelo, naš izbor, a političari nek’ se bave svojim poslom!</p><p>Poručile su to četiri hrabre žene koje već mjesec dana obnavljaju najstariji opatijski hotel Kvarner i bez straha rade na skeli visokoj 20 metara.</p><h2>Pogledajte video: Restauratorice obnavljaju opatijski hotel</h2><h2>'Ovo nije za svakoga'</h2><p>Eni Jukopila (29), Lorena Letić (23), Katarina Bačić (32) i Georgette Yvette Ponte (36) restauratorice su koje su zadužene da vrate stari sjaj hotelskom zdanju iz 1884. godine.</p><p>- Ovaj posao nije lak i nije za svakoga, morate ga voljeti. Nerijetko smo imali slučajeve gdje mlade studentice dođu na posao te shvate da ne podnose velike visine i duge sate. Također trebate biti mentalno, ali i fizički spremni, penjati se, klečati na koljenima, dizati i spuštati objekte - kaže voditeljica Eni Jukopila (29), koja je u petogodišnjoj karijeri jednom pala sa skele, no ni to je nije odvratilo od posla koji obožava.</p><p>Budući da se radi o poslu koji se često mora završiti u zadanom roku, marljive žene rade i blagdanima i vikendima.</p><p>- Ovakvi poslovi su spori proces i kad preuzimamo posao, znamo da ćemo raditi duge sate jer je drugačije nemoguće okončati rad na vrijeme. No nije nam teško. Dapače, osim što se naradimo, uvijek se i šalimo, podupiremo te dan brzo prođe - složne su marljive djevojke.</p><h2>'Ne znamo zviždati pa mašemo'</h2><p>Da se vole šaliti, shvatili smo i kad su, poput muških kolega, sa skele dobacivale pošalice zgodnim dečkima na šetnici.</p><p>- Nažalost, nijedna od nas ne zna zviždati pa onda mašemo i dobacujemo komplimente te se s prolaznicima svi dobro nasmijemo - kažu nam složne cure.</p><p>Dodaju kako restauracija nije sjedenje u ateljeima u čistim bijelim kutama.</p><p>- Nije to čačkanje po eksponatima i zarađivanje velike količine novca, kao što to ljudi misle, uključujući i neke studente koji restauraciju upisuju. To je mukotrpan posao koji iziskuje potpunu predanost i rad u svakakvim uvjetima: vrućina, hladnoća, prašina i kemikalije, nemoguće poze tijela u dugim periodima - objašnjava nam <strong>Eni Jakupila.</strong></p><h2>'Većina naših djelatnika su žene'</h2><p>Iako ne piju na radnome mjestu, zlu ne trebalo, također poput muških kolega, znaju otvoriti pivu upaljačem, ali i namontirati te razmontirati skelu.</p><p><strong>Goran Mišić</strong>, vlasnik tvrtke zadužene za renovaciju, ponosan je na svoje vrijedne i hrabre djelatnice.</p><p>- Većina naših djelatnika su žene. Od 12 kandidata koji se godišnje prijavljuju na studij za restauratore većina su žene. Osobno mi je drago da je tako jer ovaj posao zahtijeva mnogo strpljenja, preciznost, pedantnost i finoću, a po mojemu mišljenju i iskustvu, žene su po tom pitanju puno jače od muškaraca. Jako sam zadovoljan njihovim radom i iskoristio bih ovu priliku da ih i ovim putem pohvalim - zadovoljan je <strong>Mišić</strong>.</p><p>Završetak prve faze opsežnije renovacije očekuje se sredinom srpnja. Obnova je vrijedna čak 23,5 milijuna eura.</p>