Zbog tehničke neispravnosti i nestručnog korištenja plinsko-električnog hladnjaka plin je curio iz boce povezane na uređaj, izvijestila je istarska policija.
Curenje plina u kući u Marčani: Dvoje starijih završilo u bolnici
Dvije su osobe ozlijeđene tijekom curenja plina iz plinske boce u kući na području Marčane, u noći s petka na subotu, izvijestili su u nedjelju iz istarske policije. Ozlijeđenom 71-godišnjaku i 72-godišnjakinji pružena je pomoć u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Policajci su obavili očevid te su utvrdili da je plin curio iz plinske boce povezane na hladnjak zbog tehničke neispravnosti i nestručnog korištenja plinsko- električnog hladnjaka.
Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja, a istraga je u tijeku.
