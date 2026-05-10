Curenje plina u kući u Marčani: Dvoje starijih završilo u bolnici

Dvije su osobe ozlijeđene tijekom curenja plina iz plinske boce u kući na području Marčane, u noći s petka na subotu, izvijestili su u nedjelju iz istarske policije. Ozlijeđenom 71-godišnjaku i 72-godišnjakinji pružena je pomoć u pulskoj bolnici gdje su zadržani na liječenju. Policajci su obavili očevid te su utvrdili da je plin curio iz plinske boce povezane na hladnjak zbog tehničke neispravnosti i nestručnog korištenja plinsko- električnog hladnjaka.

Policijski službenici utvrđuju okolnosti događaja, a istraga je u tijeku.