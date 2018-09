Curica u štrajku: Neću u školu dok političari nešto ne naprave

Greta Thunberg iz Švedske odlučila je prosvjedovati ispred švedskog parlamenta kako bi natjerala političare da poduzmu mjere protiv klimatskih promjena.

Ona je u štrajku i ne ide u školu sve do izbora 9. rujna kako bi skrenula pozornost na klimatsku krizu. Već dva tjedna ova 15-godišnjakinja u tišini sjedi na popločanom betonu ispred parlamenta u centru Stockholma, dijeleći letke na kojima piše: "Radim ovo jer vi odrasli uništavate moju budućnost".

- Ovo radim jer nitko drugi ništa ne poduzima. Želim da političari postave pitanje klime kao prioritet, da se usredotoče na klimu i pristupe joj kao kritičnom pitanju - kazala je. Kada ju ljudi upozoravaju da bi trebala biti u školi, Greta pokaže na knjige koje nosu u torbi sa sobom.

- Ali razmišljam: Što propuštam? Što ću novo naučiti u školi? Činjenice više nisu važne. Političari ne slušaju znanstvenike, zašto da ja onda učim - kaže Greta.

Njezin protest iznenadio je one koji su zadivljeni ekološkom reputacijom Švedske koja je ove godine izglasala "najambiciozniji klimatski zakon na svijetu". Također, njezini roditelji žele da prekine štrajk i vrati se u školu, dok su učitelji podijeljeni.

- Kao ljudi, kažu da je dobro to što radim, ali kao učitelji smatraju da bih trebala prestati - objasnila je Greta za The Guardian.

Students are on #climatestrike in front of the House of Parliament in the Netherland as a famous vlogger @JVM stumbles upon and decides to go live. #klimatstrejk #GretaThunberg #pinkpolitiek pic.twitter.com/Gymt4nM2TV