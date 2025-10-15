Ćuti, bre i slušaj! Von der Leyen u programu uživo oprala Vučića

Predsjednica Europske komisije Ursula von der Leyen poručila je u Beogradu da je vrijeme da Srbija poduzme konkretne korake na svom europskom putu.

U obraćanju nakon sastanka s predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem, održanog u Palači Srbija, von der Leyen je uputila jasne i neuobičajeno oštre poruke srbijanskom vodstvu, naglašavajući važnost usklađivanja sa temeljnim europskim vrijednostima.

- Živimo u fragmentiranom svijetu koji širi jaz između demokracije i autokracije. Vi vrlo dobro znate kakav je stav Europske unije, naš stav podrazumijeva slobodu, a ne represiju, uključujući pravo na mirno okupljanje. Zalažemo se za partnerstvo, a ne podčinjavanje, za diplomaciju, a ne agresiju. Odluka da se Srbija pridruži EU nije bila samo strateška, to je bila želja građana Srbije. Prije gotovo dva desetljeća, Srbija je napravila izbor da postane dio EU - rekla je predsjednica Komisije.

Von der Leyen je potom dodala da je sada ključni trenutak za napredak Srbije.

- Gospodine predsjedniče, sada je pravi trenutak za Srbiju da poduzme konkretne korake u pridruživanju. Prva je točka da moramo vidjeti napredak u području vladavine prava, elektroničkih medija i izbornih zakona. Vrijedi uložiti trud jer se time približavate cilju. Primjena je ključna stvar i zbog toga bih vas pozvala da dođete u Bruxelles za otprilike mjesec dana - rekla je Leyen.

Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zahvalio je predsjednici Europske komisije na posjeti i istaknuo da za Srbiju članstvo u EU ostaje strateško opredjeljenje i vanjskopolitički prioritet.

- Posebno sam zahvalan što je u više navrata dolazila na teritorij Srbije, ne samo u glavni grad. Članstvo u EU je strateški cilj Srbije i to se neće mijenjati. Međutim, moram napomenuti da od početka sukoba u Ukrajini nismo otvorili nijedno novo poglavlje, nijedan klaster - rekao je Vučić.

Izrazio nadu da će dosadašnji napori u vezi s regulatornim reformama i izbornim popisima dobiti pozitivnu ocjenu iz Bruxellesa. Također je upozorio na izazove s kojima se Srbija trenutno suočava, uključujući ekonomske posljedice sankcija.

- NIS je pod američkim sankcijama, a onda je de facto i pod europskim. Nadam se da ćemo imati podršku i pomoć EU. Svjestan sam da EU ne može izuzeti Srbiju iz carina i novih kvota na čelik, ali nadam se da će Europska komisija pronaći način da zemljama kandidatkinjama olakša. Zima za nas neće biti laka, iako smo osigurali dovoljne količine nafte i plina. Politički gledano, bit će vrlo teška - rekao je Vučić te se osvrnuo i na studentske i građanske prosvjede koji traju u Srbiji već gotovo godinu dana.

- Ponosan sam na demokratsko ponašanje države prema prosvjedima. U europskim zemljama znalo je biti i po 27 mrtvih. U Srbiji, srećom, nitko nije stradao u 11 mjeseci - rekao je Vučić.

Također je pozvao predsjednicu EK da idući put posjeti neko drugo mjesto u Srbiji, izvan Beograda.

Naime, Von der Leyen je u Beograd stigla iz Sarajeva, u okviru svoje regionalne turneje. U fokusu razgovora bio je tzv. Plan rasta za Zapadni Balkan, inicijativa koja ima za cilj približavanje zemalja regije Europskoj uniji.

Plan predviđa značajnu financijsku podršku, trećina sredstava bit će bespovratna, dok će ostatak biti povoljni zajmovi. Međutim, ključni uvjet za pristup tim sredstvima je provođenje dogovorenih reformi, koje će Europska komisija evaluirati dvaput godišnje