Čuvaj okoliš i smanji kućni budžet – vozi na autoplin!

Osim što je znatno jeftiniji od drugih, tradicionalnih goriva, autoplin ima najmanje utjecaja na okoliš jer izgara bez dima, čađe i neugodnih mirisa. Osim zaštite okoliša i zdravlja ljudi te njegove ekonomičnosti, prednost korištenja autoplina je i dulji vijek trajanja motora i katalizatora.

U Ini posebnu pažnju poklanjaju i onima koji koriste ovu vrstu pogonskog goriva. Upravo iz tog razloga nekoliko puta godišnje INA provodi uspješnu akciju ugradnje plinske instalacije u benzinska vozila, a sve s ciljem osvještavanja i poticanja razvoja tržišta autoplina. Jedna takva akcija je i trenutno u tijeku i traje do kraja godine, a uključuje ugradnju vrhunske plinske instalacije s do pet godina jamstva na sustav, po cijeni već od 6.500 kuna i uključenih 2.000 kuna za autoplin na INA kartici.

Uključeni iznos može se potrošiti na Ininim maloprodajnim mjestima u roku godine dana od dana ugradnje. Kao dodatni poticaj za korištenje ove vrste pogonskog goriva, svi oni koji voze na autoplin do kraja prosinca će na Ininim maloprodajnim mjestima za svaku kupljenu litru autoplina dobiti popust na računu od 45 lipa. U vrijeme blagdana i povećanih izdataka svaka ušteda dobro dođe, a pogotovo kad se na taj način pridonosi očuvanju okoliša.

INA autoplin dostupan je za punjenje na širokoj mreži Ininih maloprodajnih mjesta, a njegova kvaliteta usklađena je s europskom normom za autoplin EN 589. Iskoristite ovu jedinstvenu priliku, zaštitite okoliš i uštedite novac. Više informacija nalazi se na službenoj stranici kompanije www.ina.hr.



Tema: Promo sadržaj