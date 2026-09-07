ČUVAJTE NAS, PAZITE NAS U školu kreće 36.300 prvašića: Ima i jedna važna promjena...

U ponedjeljak počinje nova školska godina. U školskoj godini 2026/2027. osnovne škole pohađat će oko 296.500 učenika, među kojima je oko 36.300 prvašića, a srednje škole pohađat će oko 147.000 učenika, podaci su Ministarstva znanosti, obrazovanja i mladih. Prošle školske godine bilo je 36.475 prvašića.

Najveća promjena u rasporedu odmora učenika jest povratak drugog dijela zimskih praznika. Prvi dio zimskog odmora trajat će od 24. prosinca do 5. siječnja, a drugi dio počet će 22. veljače i završiti 26. veljače 2027. godine. Nastava nakon toga ponovno počinje 1. ožujka.

Proljetni odmor trajat će od 25. ožujka do 2. travnja, a nastava će ponovno početi 5. travnja. Ljetni odmor počinje 16. lipnja 2027. godine.

Eksperimentalni program "Osnovna škola kao cjelodnevna škola: Uravnotežen, pravedan, učinkovit i održiv sustav odgoja i obrazovanja" nastavlja se i ove školske godine u 62 osnovne škole. U prošloj školskoj godini programom su bila obuhvaćena 11.963 učenika.

Škole obuhvaćene programom dograđene su i opremljene, a učenicima su besplatni izvannastavni i izvanškolski programi, nastavni materijali, terenska nastava i prehrana, odnosno do tri obroka na dan. Unutar školskog dana organizira se i rekreacijska stanka za sve učenike.

Modularna nastava u školskoj godini 2026/2027. provodit će se u prvim i drugim razredima srednjih strukovnih škola, a od nove školske godine uvode se i nova strukovna zanimanja, među kojima su kućni majstor - domar, arborist, tehničar prometne logistike, drvno-ekološki tehničar, arhivski tehničar te tehničar za inteligentne transportne sustave u cestovnom prometu.

Mobilni timovi i dalje će pružati potporu školama u provedbi modularne nastave. Za potrebe nastave izrađeni su novi udžbenici za općeobrazovne predmete i strukovne module, a objavljeno je više od 2500 drugih obrazovnih materijala koji pokrivaju sve strukovne module. Materijali su besplatni i javno dostupni učenicima i nastavnicima, naglasili su iz ministarstva.

Ravnatelj NCVVO-a Vinko Filipović rekao je da ove školske godine neće biti većih promjena u provedbi nacionalnih ispita, uz jednu novost. "Prvi put provest ćemo nacionalne ispite za učenike četvrtih razreda u 62 eksperimentalne škole", rekao je Filipović.

U tim će se školama provoditi ispiti iz novih predmeta društvo i zajednica te prirodoslovlje, umjesto dosadašnjeg ispita iz prirode i društva.

Nacionalni ispiti iz hrvatskog jezika, matematike te prirode i društva za učenike četvrtih razreda održavat će se od 1. do 5. ožujka, dok će se ispiti za učenike osmih razreda provoditi od 8. do 24. ožujka. Učenici osmih razreda prvo će pisati hrvatski jezik, nakon čega slijede matematika, prvi strani jezik, geografija, fizika, biologija, kemija i povijest.

Filipović ističe da za nacionalne ispite nisu potrebne posebne pripreme jer je njihov cilj utvrditi realno stanje i trajno stečena znanja učenika na kraju obrazovnog ciklusa. "Nisu nužne posebne pripreme jer je cilj nacionalnih ispita utvrditi realno stanje i trajno stečena znanja", pojasnio je.

Filipović je ocijenio da su škole i ispitni centri posljednjih nekoliko godina "besprijekorno odradili" provedbu državne mature, zbog čega se trenutačno ne planiraju promjene.

Prvi rok državne mature bit će od 1. do 25. lipnja 2027., a drugi rok od 18. kolovoza do 3. rujna.

Novi Pravilnik o polaganju državne mature, koji je donesen krajem svibnja, unosi određene promjene u provedbi ispita. Učeniku kojem tijekom ispita pronađu mobitel više se neće poništavati svi položeni i preostali ispiti nego samo ispit na kojem je utvrđen prekršaj.