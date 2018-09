Cvek: Potezi Vlade ne idu u prilog opstanku brodogradnje

Zamjenik gradonačelnika Pule Robert Cvek ustvrdio je u utorak kako postoji niz nelogičnosti u potezima Vlade koje nikako ne idu u prilog opstanku brodogradnje, brodogradilišta Uljanik i radnih mjesta te ocijenio da Vlada nema jasnu strategiju, a da možda i svjesno radi na uništavanju Uljanika i općenito brodogradnje u Hrvatskoj.

Ustvrdivši kako u prilog tome govori i nekoliko činjenica, među kojima je i Plan restrukturiranja koji se u Vladi nalazi već četiri mjeseca, Cvek je kazao kako se još uvijek ne zna je li Plan poslan u roku, je li poslan u službenoj formi i je li uopće Plan pogledan, što se, kako je rekao, "dalo iščitati iz izjava predsjednika Vlade i pojedinih ministara".

"Zašto se kasnilo s plaćama radnicima? Rješenje je po svim relevantnim informacijama bilo spremno još 10. kolovoza, o čemu postoje i pisani dokumenti koji dokazuju da se plaća radnicima mogla isplatiti puno ranije," istaknuo je zamjenik pulskog gradonačelnika na konferenciji za novinare dodavši kako je znakovito da se kao rješenje ponudio depozit Uljanika pa tako "ispada da je Vlada isplatila plaće, no to je zapravo novac samih radnika".

Cvek je naveo kako je upravo zbog kašnjenja plaća došlo do otkazivanja narudžbi brodova te da je više od 400 radnika do sada otišlo iz Uljanika.

"Slobodno možemo reći da je za to kriva Vlada jer nije na vrijeme poduzela korake da se radnicima isplati plaća," poručio je Robert Cvek upitavši što će se dogoditi nakon 15. listopada, budući je premijer pri isplati dviju plaća izjavio kako je to maksimum ove Vlade.

"Smatramo da je to minimum pristupa ove Vlade i resornih ministarstava rješavanju problema brodogradnje i brodogradilišta Uljanik. Kakvu to poruku šaljemo Europskoj komisiji kada tri resorna ministra imaju oprečne izjave po pitanju brodogradnje ? Dvoje spominju stečaj, a jedan restrukturiranje. Pitam se kako oni koji moraju odlučiti o pitanju brodogradnje u Hrvatskoj gledaju na to te kakav je njihov dojam o strategiji i odnosu naše Vlade prema brodogradnji, a time i prema Uljaniku," upitao je Cvek.

"Vlada očigledno nema jasnu strategiju, opstruira, a možda čak i svjesno radi na uništavanju Uljanika i općenito brodogradnje u Hrvatskoj, a time i na nestanku radnih mjesta," rekao je.

Osvrnuvši se na izvide nadležnih institucija u pulskom brodogradilištu Cvek je poručio kako sve oko Uljanika mora biti transparentno prezentirano javnosti i radnicima, štogod izvidi budu utvrdili.

O blokadi računa: Sad svi koriste priliku

Komentirajući novu blokadu računa Uljanika Cvek je istaknuo kako "u situaciji kada ne postoji novac kojim bi se podmirile obveze prema dobavljačima i kooperantima i kada je evidentno da Uljanik ne ide u dobrom smjeru te je upitno hoće li Uljanik uopće opstati, svi oni koji imaju bilo kakva potraživanja prema Uljaniku koriste priliku da to naplate".

Poslovni račun Uljanika d.d. blokiran je, pokazuju podaci Financijske agencije (Fina), nakon što su u ponedjeljak raskinuti ugovori o izgradnji četiri broda u Uljanik grupi, a u tvrtku je po nalogu DORH-a ušla u izvide i policija.