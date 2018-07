Cvjetaju opasne alge: Poljska zatvorila plaže na obali Baltika

Poljske zdravstvene vlasti zatvorile su niz plaža na obalama Baltičkog mora zbog cvjetanja toksičnih algi uzrokovanog valom vrućine koji je pogodio zemlju, javlja u četvrtak AFP.

"Plivanje je zabranjeno na osam plaža uzduž otvorenog mora, kao i 20 plaža u Gdanjskom zaljevu, zbog pojave cijanobakterija", kazao je Tomasz Augustyniak, zdravstveni inspektor na sjevernu pokrajinu Gdanjsk.

"Radi se o plavo-zelenim toksičnim algama koje predstavljaju zdravstveni rizik", kazao je i pojasnio da je cvjetanje koje traje tjedan dana "vrlo intenzivno" zbog toplinskog vala koji traje već dulje vrijeme.

Upozorio je da su nitrati i fosfati iz umjetnih gnojiva i kanalizacije onečistili Baltik i potaknuli masovno cvjetanje algi. Alge koje ugibaju potom pokreću vrlo složene organske procese koji isisavaju sav kisik iz voda Baltika i tako se stvaraju "mrtve zone" u kojima morski život više ne može opstati.

U europskom časopisi za geoznanosti "Biogeosciences", znanstvenici su ustvrdili da je u Baltiku došlo do "vrlo ozbiljnog gubitka kisika bez presedana". Baltik, kao relativno malo i zatvoreno more, teško se rješava polutanata jer ne mogu otplutati prema Sjevernom moru. Stoga je Baltičko more, ističu znanstvenici, vrlo osjetljiv eko sustav.

Na obalama Baltika, okruženog s devet zemalja - Estonijom, Danskom, Finskom, Njemačkom, Litvom, Latvijom, Poljskom, Rusijom i Švedskom, živi 16 milijuna ljudi.