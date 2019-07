BDP raste jer smo se probudili i država doprinosi investicijama

Ministar gospodarstva, poduzetništva i obrta Darko Horvat rekao je u utorak da BDP raste prvenstveno zbog snažnog državnog doprinosa u provedbi velikih investicijskih projekata, te kako će drugi kvartal biti bolji od prvog kada je BDP porastao za 3,9 posto.

Horvat je na Liderovoj konferenciji 'Pametni znaju čemu služi izvoz', rekao kako su neovisni ekonomski analitičari jesenas govorili da su se privatne investicije pokrenule, ali da nedostaju veliki državni infrastrukturni projekti.

- Upravo to se događa - provode se investicije vrijedne 20 milijardi kuna, a na projektima financiranima iz bespovratnih potpora bez zajmova, kredita i jamstava pokrenut je investicijski ciklus od 11 milijardi kuna. To je jedan od razloga zašto smo došli do rasta BDP-a od 3,9 posto, rekao je Horvat.

Uvjeren je da će pokazatelji kretanja BDP-a za drugi kvartal ove godine biti bolje nego za prvi.

- Kada zbrojimo neke stvari koje se događaju kroz državne institucije, dobijemo informacije od komercijalnih privatnih banaka i te stvari stavimo na isti stol, onda su brojke jasne, kaže ministar.

Rekao je da EU-ovi fondovi mijenjaju Hrvatsku, jer su pokretači velikih infrastrukturnih investicija, ali i zato što u strukturi uvoza polako raste uvoz tehnologije, softvera, licenci, te da se događa transfer znanja.

Siguran je da poduzetnici i izvoznici blagonaklono gledaju na Vladine napore za uvođenje eura, jer će im to uštedjeti tečajne razlike.

Rekao je da je prije nekoliko dana bio kod poduzetnika Mate Rimca sa zadatkom kako pronaći izvor financiranja i omogućiti da u izvoznoj politici Hrvatske njegova proizvodnja sofisticiranih i kvalitetnih automobila da što veći doprinos.

- Želimo da tehnološki park u kojemu Rimac želi zaposliti dvije tisuće mladih perspektivnih inženjera, može ostati u Hrvatskoj i da ga ne uzme neka druga zemlja i osigura mu određene benefite nakon čega bi cijeli taj projekt, umjesto kod nas, mogao završiti u nekoj drugoj sredini, istaknuo je ministar.

Međimurski župan Matija Posavec objasnio je zašto je njegova županija po mnogim parametrima najuspješnija u državi.

Naglasio je da ta županija godišnje izveze dvostruko više robe nego što je uveze.

Međimurska županija se, kaže Posavec, uz ostalo orijentirala na snažno privlačenje novca iz EU-ovih fondova te svakodnevno radi na stvaranju povoljnog poduzetničkog okruženja.

Zbog prvorazredne produktivnosti međimurskih radnika strane kompanije sele pogone u Međimurje, rekao je Posavec.

Naveo je i da u županiji posluje 40 gospodarskih zona, puno se ulaže u obrazovanje, a građevinske se dozvole dobiju za jedan do tri dana. Nezaposlenost je na razini od 4,4 posto.

Posavec poziva državu da smanji namete, a smatra i da, želimo li zaustaviti iseljavanje, treba nastojati da tisuću eura bude minimalna, a ne prosječna plaća.

Posavcu paušalne izjave mogu jako naštetiti

Ministar gospodarstva Darko Horvat izjavio je u ponedjeljak da se međimurski župan Matija Posavec, želi li postati nacionalni političar, mora ostaviti paušalnih izjava koje mu mogu jako naštetiti, poput one da je HNS-u naštetila koalicija s HDZ-om.

Ministar Horvat na današnjem je okupljanju hrvatskih izvoznika sjedio kraj koalicijskog kolege iz HNS-a Matije Posavca koji je nedavno otvoreno rekao kako je koalicija s HDZ-om jako naštetila imidžu HNS-a.

- Kolega Posavec nije predsjednik HNS-a, on je jedan mladi lokalni političar koji se bori za vidljivost na nacionalnoj razini. Kolega Posavec mora odlučiti, želi li ostati lokalni političar ili biti političar na nacionalnoj razini, ali mora naučiti lekcije iz političkog života. Onda mu ovakve paušalne izjave mogu jako jako naštetiti - kazao je Horvat.

Ministar je komentirao i najnovije navode protiv ministra uprave Lovre Kuščevića jer se nije izuzeo o odlučivanju promjena prostornih planova u Nerežišću, nego je čak i predstavljao promjene koje su išle njemu u korist.

- Ponavljam da budemo malo strpljivi, netko tko bi trebao biti organizator i takve analitike i takvih sastanaka, premijer Andrej Plenković, nalazi se u jednom kompliciranom procesu (u Bruxellesu) te vodi vrlo komplicirane razgovore i u njima Hrvatska dobiva prioritetnu i bitnu ulogu, poručio je Horvat.

- Plenkoviću treba dati malo vremena da završi proces koji je započeo, nakon njegovog povratka u Hrvatsku mislim da će se stvari razjasniti vrlo brzo. Rečenica premijera od prije neki dan, da na bilo kakve ultimatume pristati neće, mislim da iza njega stoje svi članovi predsjedništva i svi ministri, zaključio je ministar.