D. Šuica je kandidatkinja za povjerenicu Europske komisije

Vlada je potvrdila Dubravku Šuicu kao kandidatkinju za povjerenicu Europske komisije.

- Ona dobro poznaje brojne europske teme i siguran sam da će biti kvalitetna kandidatkinja za budući kolegij Europske komisije - rekao je Andrej Plenković.

Očekuje da će se razgovori o konkretnim portfeljima nastaviti u sljedeća dva tjedna. Napomenuo je i da svaka ozbiljna Vlada prije formalnog prijedloga obavi i neformalne konzultacije, jer je praksa na razini Europske unije da se ide s onim kandidatom koji će biti prihvaćen od predsjednice Europske komisije.

- Bilo je nekih komentara u medijima, a i od političara, da idemo prije prema predsjednici Europske komisije nego kroz Vladu i Sabor. To je sasvim normalno i uobičajeno. To više odražava njihovo nepoznavanje tehnologija djelovanja i konzultacija, koji imaju svoj karakter da bi ovi procesi bili uspješni. Budući da smo tek šestu godinu članica EU, za one koji nemaju iskustva i ne znaju dobro je da im to kontinuirano pojašnjavamo - poručio je Plenković.

Dubravka Šuica bit će danas predstavljena na saborskom Odboru za europske poslove, a s njom stiže premijer i ministar vanjskih poslova.