'Da ima reprezentaciju s kojom može putovati po svijetu možda bi onda nosio drugačije šalove'

Orban je takav kakav jest. To što radi svakako ne zaziva dobrosusjedske odnose. Ako vi nosite dio moje međunarodno priznate države na nekoj svojoj "kartici" koju ste vi interno napravili, onda to sigurno ne zaziva dobrosusjedske odnose. Orban i inače ima svakakve izjave koje u Hrvatskoj ne odjeknu dobro. U ovoj situaciji je najbolja politika - ignore, smatra Socijaldemokrat Franko Vidović govoreći o mađarskom premijeru Viktoru Orbanu i njegovu šalu s kartom velike Mađarske.

Istog stava je i Sandra Benčić iz Zeleno-lijevog kluba.

- Orban i njegova politika nikad nije bila, po našoj ocjeni, značajno prijateljska prema RH. Orban koristi MOL da bi onemogućio Hrvatskoj da samostalno upravlja energetskim sektorom. Orban je više puta javno ispoljavao i slao poruke koje pokazuju određene pretenzije na teritorije drugih zemalja, ne samo Hrvatske. On to koristi za unutarpolitičke svrhe pa u tom smislu u vanjskoj politici ne treba tako ozbiljno to doživljavati - kaže, no dodaje kako ga ipak s takvim porukama ne bismo trebali svrstavati u neke bliske suradnike i prijatelje.

- A kao što ga je vrlo često Plenkovićeva vlada svrstavala. Pitamo se i dalje zašto su toliko često HDZ-ovi zastupnici u EU parlamentu podržavali Mađarsku i politiku Viktora Orbana pa i onda kad je čitava EU htjela osuditi i njegov autoritarni režim i kršenja ljudskih prava - istaknula je.

Benčić bocnula Orbana zbog Svjetskog prvenstva

A Orban je šal s kartom kojom ponovno svojata dio hrvatskog teritorija, kao i susjednih zemalja, nosio u nedjelju na prijateljskoj utakmici mađarske nogometne reprezentacije s Grčkom u Budimpešti. Obzirom da se Mađarska nije plasirala na Svjetsko prvenstvo u Kataru, a Hrvatska jest, Benčić ga je podbola.

- Malo na smiješnu notu - kad vam reprezentacija nigdje nemre, kaj ćete onda drugo nego nositi šalove kojima Mađarska ide negdje drugdje. Da ima reprezentaciju s kojom bi mogao putovati po svijetu, možda bi nosio neke drugačije šalove i slao neke drugačije poruke - uzvratila je.

Puno opasnije od šala s kartom velike Mađarske, smatra Mostov Nikola Grmoja, jest činjenica da Mađarska definitivno ima gospodarske pretenzije na RH preko INA-e i preko ulaganja u Slavoniju.

- I ozbiljna vlast, ozbiljan predsjednik Vlade i države bi se time pozabavili, a ne bi na to odmahivali rukom. Plenkovićeva vlada je isporučila sisačku rafineriju Mađarima i hrvatsku naftu u Mađarsku. Orban šalje poruku svom biračkom tijelu, nostalgija prema tim teritorijima još uvijek postoji, ali nas kao suverenu državu to ne bi uopće trebalo zabrinjavati ako imamo suverenu vlast koja će štiti svoje nacionalne interese. Nažalost, to nemamo - kazao je.

'Vlada ima servilan odnos prema Orbanu. Isto vrijedi i za Milanovića'

Kritičan je prema odnosu s Orbanom i SDP.

- Naša Vlada ima podosta servilan pristup prema onome što Orban i njegovi trabanti rade prema Hrvatskoj pa i po Hrvatskoj. Isto vrijedi i za predsjednika Zorana Milanovića čija je kritika također izostala, a ja se s Orbanom ne bih družio na taj način - poručio je SDP-ov Mišel Jakšić, koji također naglašava kako Orban na Hrvatsku gleda kao na zemlju koja treba biti podređena njemu, Mađarskoj, njegovim ekonomskim i energetskim interesima.

- Sada je na nama da odlučimo kako ćemo se prema tome postaviti i do kada ćemo to tolerirati. Trebamo zauzeti unisoni stav i prema Orbanu, ali i prema zaštiti hrvatskih energetskih interesa pa se nadam da će tematska sjednica Odbora za pravosuđe biti jedan od koraka kojim ćemo Orbanu pokazati da i mi znamo štititi svoje nacionalne interese - poručio je.

Izostanak reakcije našeg državnog vrha na novu Orbanovu provokaciju zastupnicu Centra Daliju Orešković ne iznenađuje.

- Očito hrvatska vlast ima s mađarskim vlastima nekakve odnose koji ne idu u prilog poštovanja hrvatske države i hrvatskih građana. Logično je za zaključiti da samo veliki financijski interesi mogu biti u pozadini takvog ponašanja - kaže.

Najčitaniji članci