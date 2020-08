'Da je Dubrovnik ostao zatvoren za ostale, bio bi ribarsko selo...'

Britanski voditelj Adrian Chiles očekivao je kako bi neki stanari stare jezgre Dubrovnika mogli biti sretni zbog manje buke i više prostora, no vodič Roberto brzo ga je razuvjerio

<p>Poznati britanski voditelj <strong>Adrian Chiles</strong> u tekstu za<a href="https://www.theguardian.com/commentisfree/2020/aug/06/tourists-roberto-the-dubrovnik-guide-visiting-cruise-ships" target="_blank"> Guardian</a> opisao je svoj posjet hrvatskoj turističkoj meki - Dubrovniku.</p><p>Ipak, ovaj put situacija je nešto drukčija s obzirom na to da Dubrovnik zbog pandemije korona virusa zjapi prazan, a Chiles je popričao i s vodičem <strong>Robertom De Lorenzom</strong>.</p><p>Tekst je naslovio 'Turisti nisu tako loši - pitaje dubrovačkog vodiča Roberta', a s njim se dotakao pitanja je li možda ove godine ljepše živjeti u staroj jezgri grada s obzirom na to da ipak ima više prostora, kao i mira.</p><p>Roberto mu je s lakoćom odgovorio:</p><p>- Kad kruzeri dođu i ovdje se naguraju tisuće i tisuće ljudi, na ljetnoj vrućini, to mi se čini kao najautentičniji mogući doživljaj Dubrovnika kakav je bio na vrhuncu trgovačke moći. Mislite li da je tada bilo tiho i mirno? Ne, bilo je sve puno ljudi i ludo, kao što je obično ovdje u ovo doba godine. Tko smo mi da se žalimo? Upravo je živahna interakcija skupina ljudi iz cijelog svijeta ono što nas je učinilo velikima. Da smo ostali zatvoreni prema svijetu, još bismo bili ribarsko selo, rekao je Roberto britanskom turistu, koji priznaje da situaciju nije gledao na taj način.</p>