O kretanjima cijena i budućnosti energenata u emisiji Novi dan N1 televizije govorio profesor s Ekonomskog fakulteta u Rijeci Saša Žiković.

- Puno faktora je pošlo po krivu. Ima veze i s pandemijom. Europa nije usamljena, plinska tržišta su povezana. S bumom LNG-a tržišta su danas povezana - rekao je profesor Saša Žiković komentirajući inflaciju u energetici.

Zalihe su na rekordno niskim razinama.

- Za ovo doba jako nisko, rekordno nisko, pitanje je tko je kriv. Problem je u tome što su Rusi mogli više pomoći, no oni su ispunili sve svoje obveze. Europa je mogla sama kupovati i vući plin u spremišta, mislili su da će pojeftiniti zbog korone. Sad je gotovo. Mislim da građani nisu svjesni koliko su energenti skočili na burzama. Plin je bio 15 eura, sad je 100 eura. Uran je skočio sa 30 na preko 50 eura - istaknuo je Žiković.

Cijena hrane će još rasti

No, došlo je i do nestašica ugljičnog dioksida u Europi.

- Najveće tvrtke i u Britaniji i Skandinaviji zatvaraju proizvodnju. Prošle godine su na svjetskoj razini za 60 posto skočile cijene hrane, a sad će još više jer umjetna gnojiva trebaju za proizvodnju. Sad su već narasle cijene umjetnih gnojiva. Jučer je kineska partija rekla energetskim kompanijama – po bilo kojoj cijeni, kupujte sve. Oni će sad kupovati naftu, ugljen, sve. Ne žele da im se dogodi Britanija, da ljudi čekaju na benzinskim postajama - naglasio je.

Na pitanje što će dovršenje Sjevernog toka 2 značiti za Hrvatsku, Žiković je rekao

- Njemačka time postaje energetski hub s tim Sjevernim tokom. Nije EU jedinstvena, mnogi ne žele vidjeti toliko jaku Njemačku. Ako se sjetite priče oko Južnog toka pa su se Nijemci prvi bunili da je to prevelika ovisnost o Rusima. Sad kad je Sjeverni tok i Njemačka postaje hub, onda je to ekonomski projekt. Gazprom je ovaj tjedan rekao da će moći isporučiti više plina u Europu kad se otvori Sjeverni tok 2. To je sad isključivo politička odluka.”

'HEP će podnijeti žrtvu ovog poskupljenja'

Ministar Tomislav Ćorić umiruje građane da cijena plina neće rasti do travnja iduće godine. Žiković kaže da je to istina jer imamo potpisan ugovor:

- Hrvatska proizvodi nešto plina, svake godine sve manje, ali je to 30-ak posto. Ostalo su zaključeni ugovori na godinu dana i to je to o čemu ministar govori – imamo fiksnu cijenu plina dok ne istekne ugovor. Nakon 1. travnja se možemo nadati da će proljeće biti toplije i da cijene koje ćemo ugovarati neće biti ovako astronomske. Rusi će isporučiti sve što su ugovorili, samo neće isporučivati više. Moglo bi se dogoditi da Europa donese odluku – obitelj smo pa ajmo dijeliti.

Vlada može regulirati cijenu jer imamo jednog opskrbljivača

Istaknuo je kako je sada važan HEP

- Sad se vidi koliko je dobro imati snažnu i zdravu kompaniju kao što je HEP. Da je HEP privatna kompanija, naplaćivali bi cijenu s burze, dvostruko veću nego što je sad. Tržišne cijene su puno veće, ljudi bi birali hoće li jesti ili će se grijati. Vlada može regulirati cijenu jer imamo jednog opskrbljivača i normalno da nećemo sad podaviti građane i tvrtke, nego će to ići na uštrb profita HEP-a. To je dvosjekli mač. HEP će podnijeti žrtvu ovog poskupljenja - kazao je.

Rekao je da Sjeverni tok 2 za Hrvatsku neće značiti puno.

- U budućnosti Europa dolazi do problema s plinom. Imamo naglo padajuće rezerve plina, morate imati tranziciju. Europa se tu ponijela čudno. Tranzicija u jednoj godini je nemoguća