Da nas barem netko voli kao što Penava voli Viktora Orbana i Donalda Trumpa. Impresivno.

Svatko bi želio imati nekoga da ga voli i brani kao što je Ivan Penava voli i brani Viktora Orbana i Donalda Trumpa.

Punim srcem, praznim argumentima, zdušno, pa makar i promašeno. Čista emocija, loša racionalizacija.

"Unatoč pojedinim neslaganjima i drukčijim pozicijama", kazao je jučer predsjednik Domovinskog pokreta, "Viktora Orbana pamtit ćemo kao političara koji je čuvao nacionalni identitet, srednjoeuropsku kulturu, obiteljske vrijednosti i suverenitet država članica u Europskoj uniji".

I sjajno je to čuvao: tako što se prodao Rusiji i Kini, radio za Vladimira Putina, ovisio o ruskoj nafti i plinu, otvarao vrata Europske unije ruskom interesu, sklapao strateška savezništva s Kinom koja je podržavala Putinovu agresiju, odavao tajne Kremlju...

Gej orgije

I sjajno je čuvao kulturu i obiteljske vrijednosti: prije šest godina jedan od osnivača Orbanova Fidesza podnio je ostavku jer se otkrilo da je sudjelovao na gej orgijama za vrijeme policijskog sata u Bruxellesu. Iako je, budimo pošteni, Orban je ipak na tatu registrirao onaj raskošni Escobarov zamak sa zebrama i vrtovima.

A kako je Orban čuvao srednjoeuropsku kulturu? Tako što je u govoru prije par godina nacističkim rječnikom kritizirao "miješanje rasa" u Europi.

Kako se onda Penavina stranka ne bi ugledala na Orbana?

Ili još više na Donalda Trumpa.

Penava i Šešelj

Ničim izazvan, Domovinski pokret oglasio se prije par dana i "kao desna, suverenistička i državotvorna nacionalna stranka" izrazio "oštro protivljenje vrlo ružnoj javnoj, aktivističkoj i političkoj kampanji protiv predsjednika SAD-a Donalda Trumpa". Pozvao je na "poštovanje u javnom odnosu prema šefu najvažnije saveznice Republici Hrvatskoj i istovremeno vodećoj sili svijeta". Usprotivio se "ružnoj i neprijateljskoj kampanji".

I tako, Penava se našao u klubu obožavatelja Donalda Trumpa u vrijeme kad Trump baca bombe na Iran, ubija djecu u Teheranu, izaziva svjetsku krizu, prijeti europskim saveznicima...

I u tom klubu sastao se sa četničkim vojvodom i Trumpovim obožavateljem Vojislavom Šešeljom. To su Penavini istomišljenici.

"Čitav niz politika predsjednika Trumpa blizak je i podudaran našim programskim ciljevima i načelima", poentirala je Penavina stranka u priopćenju.

Napadi na papu

Nažalost, nisu objasnili jesu li s njihovim programskim ciljevima i načelima podudarni Trumpovi napadi na Svetog oca. Jesu li podudarne Trumpove uvrede i kritike, prijetnje protjerivanjem iz Vatikana, optužbama da "papa podržava kriminal", porukama da "papa ne želi mir", te apelima da se papa ne smije oglašavati o svjetskim pitanjima.

Kako se Penava, zaštitnik kršćanskih vrijednosti u hrvatskoj politici, odnosi prema Trumpovim napadima na Katoličku crkvu?

I još bolje, kako se u Penavin vrijednosni sklop uklapa Trumpova fotografija na kojoj se prikazuje kao Isus? Ili ona prije nekoliko mjeseci na kojoj se prikazao kao papa?

Ili možda, kad već govori o obiteljskim vrijednostima, kako se u vrijednosni sklop Penavina DP-a uklapa činjenica da je Trump varao svoje tri supruge? Da je spomenut u kontekstu seksualnih napada na maloljetnice i druge žene?

Napadi na Europu

Ili kad već govori iz perspektive Trumpova europskog saveznika, kako se Penava odnosi prema Trumpovim carinama europskim saveznicima (ali ne i Rusiji), prijetnjama okupacijom Grenlanda, uvredama na račun europskih vojnika poginulih u američkim ratovima, izjavama da je NATO "tigar od papira" i da se Europa sama treba braniti od Rusije?

Potpisuje li Penava sve to ili će ipak pincetom pročeprkati po Trumpovim vrijednostima i odabrati s kojima se slaže, a s kojima ne. Kako to pravi desničarski sljedbenik obično čini.

I onda, Domovinski pokret upire svoj prst optužbe u "militantne ljevičarsko-globalističke politike koje u Hrvatskoj godinama vode prenesene unutarnje američke ratove".

Nakon što je upravo bivši DP-ovac Stephen Bartulica, zajedno s drugim klerikalcima i konzervativcima, glavni promotor Trumpovih kulturnih ratova koje vode upravo Trumpovi (i Putinovi) sljedbenici, od Viktora Orbana, preko njemačkog AfD-a, do britanskog Nigela Faragea i dalje po Europi.

Imajući to sve u vidu, tko ne bi poželio da ga netko tako slijepo, bezrezervno, bezuvjetno, često i bezumno voli kao što Penava voli Orbana i Trumpa.

Onako kako ih voli Vojislav Šešelj. Ili Aleksandar Vučić.

Nema ničeg ružnijeg

Premda je jasno da nema ničeg ružnijeg od Trumpove politike, ničeg nazadnijeg od Orbanova vođenja države, ničeg destruktivnijeg od Orbanova razbijanja europske solidarnosti ili od Trumpove agresije, bombardiranja, ubijanja i sijanja krize i kaosa.

No čak i ako se na trenutak zanemare kulturni ratovi, ideologija i svjetonazor koji se toliko poklapaju s Penavinim vrijednostima, iza svega toga ostaje gruba realnost.

Mađarska je pod Orbanom propala, srozala se ekonomski i demokratski, ogrezla je u oligarhiju, kleptokraciju, mafijašku državu i najgoru korupciju u Europskoj uniji. Zbog toga su se Mađari jedva čekali riješiti tog zla.

Amerika se pod Trumpom srozala ekonomski, socijalno, politički, diplomatski. Nekadašnju svjetsku silu Trump je pretvorio u poligon za osobno bogaćenje, nevjerojatnu korupciju, osiromašenje građana, rezanje svih socijalnih prava, uz udar na institucije, pravosuđe, sveučilišta, obrazovanje...

Obojica Putinovih đaka i prijatelja pretvorili su svoje zemlje u autokratske, nazadnjačke, agresivne inačice Putinove Rusije.

HDZ-ov model

Međutim, Domovinski pokret izrastao je iz mađarskog kapitala i nastoji parazitirati na utjecaju i dosegu Donalda Trumpa, pa je logično da izražava svoju podršku i divljenje.

Jer, eto, Domovinski pokret, nimalo slučajno, koalira na vlasti sa strankom koja je Hrvatsku odavno usmjerila u pravcu orbanizacije i trumpizacije.

Nakon Orbanova poraza i Trumpove (auto)destrukcije, Ivan Penava nije mogao odabrati gori trenutak za izražavanje svoje ljubavi i odanosti. Ali bez toga, tko bi se ikada sjetio šefa Domovinskog pokreta?