'Da nije bilo dr. Bahtijarevića, ne bi ni moja Matea bila živa'

Velik liječnik i još veći čovjek. Ovim riječima roditelji, čiju je djecu liječio i spašavao, opisuju ravnatelja Klinike za dječje bolesti, dr. Zorana Bahtijarevića.

Roditelji svjedoče da je dr. Bahtijarević često jedini imao hrabrosti za zahvate koje drugi liječnici nisu htjeli raditi, vraćao bi se sa seminara iz inozemstva da operira neko dijete, a noću i danju bio je dostupan na mobitelu. Kažu da živote svoje djece duguju upravo Bahti, kako ga od milja zovu, a pokušaj politike da ga makne s mjesta ravnatelja osuđuju.

- Da nije bilo dr. Bahtijarevića, ne bi bilo ni moje Mateje među živima. Kada su svi drugi digli ruke od nje i govorili da je operacija nemoguća, on se jedini založio, istražio i na kraju tu operaciju i obavio, prvi u našoj državi – govori Ivana Pavelić (42), majka Matee Vrkljan (17) iz Zagreba.

Matea je jedina u Hrvatskoj s rijetkim oblikom dijagnoze spina bifida, odnosno, rascjepa kralježnice zbog kojeg su joj nefunkcionalni živci koji mozak povezuju s probavnim sustavom. Ona je usto i jedina u Hrvatskoj koja u crijevima ima ugrađen poseban sustav, i to zahvaljujući upravo njemu.

Foto: Igor Kralj/PIXSELL Liječnici su majci kazali da za Mateu više ništa ne mogu učiniti, no dr. Bahtijarević prvi je u Hrvatskoj izveo operaciju koja ju je spasila.

Riječ je o sustavu cjevčicom spojenom na njezino crijevo kroz koji joj mama daje lijek Movicol. Bez tog sustava i lijeka Mateina probava uopće ne bi radila.

- U drugoj bolnici su rekli da su učinili sve što su mogli, a Bahtijarević je, umjesto da kaže isto, krenuo čitati enciklopedije, informirati se, istraživati što se i kako radi. Na kraju su 2010. godine mojoj Matei u Klaićevoj ugradili u crijeva sustav koji joj život znači, a dr. Bahtijarević je jedini imao snage i ljudskosti odvažiti se prvi na taj zahvat – priča mama Ivana dodajući da je ravnatelj Klaićeve kasnije i bezbroj puta prisustvovao promjeni Mateinog sustava, a kada, primjerice, nije bio u Hrvatskoj, telefonski bi davao instrukcije svojim liječnicima u sali i s drugog kraja svijeta.

A ugradnja sustava nije jedina situacija u kojoj je dr. Bahtijarević spasio Mateu koja ga je, dok je bila djevojčica, zvala dr. Veliki. U veljači 2016. imala je zapletaj crijeva i borila se za život na intenzivnoj priključena na aparate, a Bahtijarević je hitno noću doputovao sa seminara kako bi je iduće jutro operirao. Izvadio joj je tada iz crijeva deset tumora.

Foto: Sanjin Strukic/PIXSELL Ravnatelj Klaićeve bolnice dr. Zoran Bahtijarević spasio je mnoge živote. Omiljeni doktor pomagao je i kad su drugi dizali ruke

U travnju 2017. Matei se oduzela desna strana tijela, dobila je epileptični napadaj i sumnjalo se na moždani udar. Jedna SMS poruka koju je mama Ivana uputila ravnatelju Klaićeve rezultirala je time da je Matea odmah dobila termin za magnetnu rezonancu, i naravno – dr. Bahtijarević je došao kako bi bio s njom.

- On nije tipičan ravnatelj koji se zavuče u svoj ured. On je na hodnicima, u vizitama, među malim pacijentima, s roditeljima. Uvijek je prisutan, jednostavan, šaljiv, obziran. On zaslužuje neopisivo poštovanje – govori Ivana Pavelić.

