'Da su Milu Kekina sutra uhitili, oporba bi rekla da je to kazna što su htjeli smijeniti Turudića'

Uvijek kada se nešto dogodi na strani oporbe, koja je bezgrešna, onda se problematizira tajming i govor o mračnim silama, a kada netko od vladajućih bude pod lupom glavnog državnog odvjetništva onda to nije sporno, onda je tajming dobar. Tajming je neovisan o današnjem trenutku - rekao je saborski zastupnik HDS-a Hrvoje Zekanović. Osvrnuo se na izjavu zagrebačkog gradonačelnika te dodao da "ne vidi nikakve sprege ni ništa čudno". - Da je gospodin Turudić to napravio sutra onda bi rekli da je to kazna zato što su ga pokušali smjeniti. Da je napravio za dva tjedna, rekli bi da je ovo pred lokalne izbore, da je nakon lokalnih izbora, kada će Možemo i SDP doživjeti poraz, onda će reći ovo je kazna zašto su se usudili izaći na izbore. Uvijek bi našli neki argument - rekao je Zekanović.