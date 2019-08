Da, svima nam je jasno da su ovo naočale 2019. godine

Zahvaljujući rastu društvenih mreža, napose Instagrama, puno je lakše prepoznati trendove i zapravo je jako lako uočiti ono što ljudi obožavaju – pogotovo kada su u pitanju modni komadi i dodatci. Upravu u skupinu zapaženih modnih dodataka svrstao se jedan brend koji je nedavno predstavljen i na hrvatskom tržištu i vrlo brzo stekao prepoznatljiv status te postao predmet želja svih onih koji paze na estetiku svih detalja u svom životu.

Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust od 70% >>

Zadovoljena želja potrošača



Maus Maky je brend sunčanih naočala koji je svoje poslovanje utemeljio na jednostavnom principu, a to je da je superiorna kvaliteta na prvom mjestu i to je vidljivo na svakom detalju. Okviri su napravljeni od nehrđajućeg čelika dok je visokokvalitetna leća izrađena od mineralnog stakla s visokom otpornosti na ogrebotine i UVA, UVB zaštitom. Da se pazilo na svaki detalj dokaz je i kožna futrola koja dolazi s krpicom za čišćenje i koja će na elegantan način pohraniti vaše naočale.



Foto: Maus Maky

Ništa manje nije važan ni dizajn pa se kolekcija temelji na kultnim oblicima naočala kao što su Aviator i CatEye. Ideja koja leži iza ove moderne interpretacije klasičnih oblika je ta da će lako pristajati svim oblicima lica, a uz to, bez problema ih možete uklopiti u svoj svakodnevan stil koji ćete ovim naočalama dignuti na jednu novu razinu.

Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust od 70% >>

Foto: Maus Maky

Modeli od kojih svatko može naći nešto za sebe



Lagane i ugodne za nošenje, napravljene od najkvalitetnijih materijala koji garantiraju trajnost, odlične kombinacije boja, bezvremenski dizajn, samo su neke od karakteristika koje će vas privući brendu Maus Maky. Obavezno provjerite njihovu ponudu i pronađite svoje nove najdraže sunčane naočale!

Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust od 70% >>

Foto: Maus Maky

Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust od 70% >>

Foto: Maus Maky

Naručite OVDJE samo DANAS svoje Maus Maky sunčane naočale uz popust od 70% >>

Tema: Promo sadržaj