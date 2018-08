'Da, ubio sam svoju curu. Onda sam je samljeo i bacio u zahod'

U teško shvatljivom zločinu, monstrum iz Rusije ubio je i raskomadao svoju djevojku, samljeo meso i bacio ih u WC školjku, a njezine kosti bacio je u rijeku.

Dmitrij Zelenski (36) svojoj je djevojci Tatiani Melekhini (27) obećao novi početak u velikom gradu. Par se iz udaljenog mjestašca Gubakha u Rusiji trebao preseliti u glavni grad regije Perm. No tamo nisu nikad stigli.

Foto: Screenshot/Google Maps

Tatiana nije znala da je odabranik njezinog srca u braku te da ima kćer. Nije znala ni da se on nema nikakvu namjeru trajno preseliti u Perm.

Izvor iz policije izjavio je za medije da je stravična okrutnost zločina šokirala i najiskusnije policajce. Nisu precizirali gdje se zločin dogodio.

- Nije samo raskomadao njezino tijelo. Odvojio je meso od kostiju i samljeo je. Zatim je samljeveno meso bacio u zahodsku školjku, a kosti je bacio u rijeku - kažu uz policije.

Na taj način pokušao je zataškati ubojstvo, piše Daily Mail.

Tatianin nestanak prijavio je njezin otac. Djevojka je svojoj obitelji trebala javiti da je stigla, no pošto to nije učinila, otac je nazvao policiju.

Policija je privela Zelenskog. Već pri prvom policijskom ispitivanju Zelenski se slomio i priznao brutalni zločin, kao i jezive detalje o rješavanju tijela ubijene žene.

