U parole o zabrani petokrake i komunizma samo je nespretno upakirana netrpeljivost prema liberalnim vrijednostima, antifašizmu, jednakosti i ravnopravnosti, poštovanju nacionalnih i seksualnih manjina, vladavini prava...
TOMISLAV KLAUŠKI PLUS+
Dabro bi zabranio petokraku, pod kojom se borio i robijao Tuđman
Čitanje članka: 1 min
Josip Dabro želi otići iz Sabora uz prasak, ne onako tiho, kriomice i kukavički, kao što je Pavelić napustio Hrvatsku, pa je Dariju Hrebaku iznio svoje uvjete za napuštanje parlamenta i spašavanje Domovinskog pokreta na vlasti. Tako traži zabranu petokrake, “pod kojom su patili osnivači HSLS-a, pod kojom je razaran Vukovar i drugi gradovi, pod kojom su ginuli hrvatski ljudi, branitelji ‘40-ih (!) i ‘90-ih godina”.
