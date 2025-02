Dabro: Ne dam mandat. Hvala Milanoviću, on je još jedini normalan i zdravo razmišlja!

Dok premijer Andrej Plenković smatra da bi najbolje bilo da DP-ov zastupnik Josip Dabro zamrzne svoj mandat u Saboru, Dabro je u srijedu uoči glasanja o skidanju mu imuniteta naglasio da svoj mandat ne da nikome te da mu nitko drugi ne može govoriti što treba raditi.

"Nikad nisam u životu bježao, ja sam sportaš i uvijek sam se borio, pogotovo sad protiv nepravde", poručio je Dabro odgovarajući na pitanja novinara na ulazu u Sabor uoči glasanja o zahtjevu DORH-a da mu se skine imunitet radi pokretanja kaznenog postupka i određivanja istražnog zatvora.

DORH to traži zbog kaznenog djela povrede djetetovih prava i kaznenog djela nedozvoljenog posjedovanja, izrade i nabavljanja oružja i eksplozivnih stvari i određivanja istražnog zatvora.

"Nakon skidanja imuniteta očekujem da policija dođe po mene i da odradim posao koji treba pred pravosuđem", dodao je.

Istaknuo je da "razbojnici i ubojice sjede po kafićima, a Josip Dabro danas sa smiješkom i zadovoljstvom odlazi u istražni zatvor da riješimo ovaj problem". "Ja ću glasati za skidanje imuniteta za pokretanje kaznenog postupka, ali ću, kao i svi kolege iz DP-a, biti protiv istražnog zatvora", kazao je DP-ov zastupnik.

Komentirajući izjavu premijera Andreja Plenkovića koji je stava da bi bilo dobro da Dabro zamrzne svoj mandat u Sabor, Dabro poručuje da je "premijer Plenković predsjednik HDZ-a" te da "može govoriti svojim zastupnicima što da rade".

"Ja sam član DP-a. Mene su izabrali građani pete izborne jedinice, premijer neka vodi politiku koju treba, a moju politiku osobnu i DP-a ćemo voditi mi. Ja sam političku odgovornost preuzeo, podigao sam moralno-političku vrijednost odlaskom iz ministarstva i ne može mi nitko drugi govoriti što trebam raditi. Mandat ne dam nikome", naglasio je.

Molim da kad budem danas ili sutra pred sucem da mi odredi maksimalnu kaznu pritvora, neka izvole, ali Dabro mandat ne da nikome, dodao je.

Zahvalan sam predsjedniku Milanoviću, iznenadio me zahtjev za istražnim zatvorom nakon 40 dana na slobodi

Zahvalio je predsjedniku Republike Zoranu Milanoviću koji je na neki način stao u njegovu obranu. "Zahvaljujem mu što je još uvijek normalan i zdravorazumski razmišlja", rekao je.

Nije htio otkriti na koga eksplicitno misle kada kažu da iza cijelog ovog slučaja stoji "duboka država". "To ćemo govoriti kada sve ovo malo splasne. Ne možemo govoriti o članovima HDZ-a, nije korektno, u HDZ-u ima tisuće i tisuće poštenih ljudi, vidjet ćemo", dodao je Dabro.

Upitan da li je spreman i dalje podržavati Vladu, Dabro je istaknuo kako je razgovarao s premijerom te da on zna njegov stav. "Sve ovisi o daljnjem tijeku ponašanja pravosuđa i ljudi koji budu vodili ovaj postupak. Ja ako sam kriv, a to treba dokazati, za to ću odgovarati, ali da će se netko iživljavati na meni, rekao sam, nisam mazohista i lud čovjek da me netko strpa u istražni zatvor, maltretira i da onda ja dižem ruke", naglasio je.

Na pitanje znači li to da ako završi u istražnom zatvoru neće podržavati Vladu, Dabro je istaknuo kako to nema veze s time hoće li završiti u istražnom zatvoru ili ne. "Razgovarat ćemo", rekao je.

Osvrnuo se na izjavu premijera da HDZ nema nikakve veze s time kako radi DORH. "Nije ni vuk imao veze sa crvenkapicom", napomenuo je.

A to da će DORH tražiti istražni zatvor, kazao je, iznenadilo ga je. "Nisam očekivao s obzirom da sam 40 dana na slobodi. Ako su me trebali privesti, trebali su to onda onu subotu 18. veljače i ne bih imao ništa protiv. Sad da ja utječem na svog sina, suprugu... Spavam sa svjedokinjom, možda je i to kazneno djelo", rekao je.

Mlinarić: DP se ne odriče Dabre, nismo kukavice kao oporba

Dok u DP-u zamjeraju oporbi što će glasati 'za' skidanje imuniteta, HDZ-u i koalicijskim partnerima ne.

Ne pristajemo na žetoniranje Vlade, ne pristajemo na maltretiranje našeg zastupnika, DP se ne odriče Dabre, naglasio je njegov stranački kolega Stipo Mlinarić dodavši kako ne ucjenjuju ovakvim stavovima Vladu i HDZ.

"Mi nismo kukavice kao oporba koja nije u stanju stisnuti danas crveni gumb i reći "nećeš se igrati političara, Turudiću" protiv kojeg smo radili prosvjed", rekao je.