Dačić glasao na izborima u Srbiji: 'Očekujem stabilan rezultat, sačuvat ćemo mir'

Predsjednik Socijalističke partije Srbije (SPS) Ivica Dačić glasao je u nedjelju na izvanrednim parlamentarnim izborima u Srbiji. Nakon glasovanja izjavio je da očekuje stabilan rezultat koalicije Faktor stabilnosti, koju predvodi, te izrazio nadu da će izborni dan proteći mirno.

- Prije svega, želim da izbori proteknu u demokratskoj i poštenoj atmosferi, da sve bude u skladu sa zakonom i, naravno, da dan protekne mirno - rekao je Dačić.

Foto: L.L.

Govoreći o očekivanjima od izbora, istaknuo je da vjeruje u rezultat svoje koalicije.

- Naravno da očekujem stabilan rezultat svoje koalicije, koju vodim i koja se zove Faktor stabilnosti. Smatramo da je za Srbiju vrlo važno da u turbulentnim vremenima postoji neko sidro koje čuva stabilnost i čvrstinu Srbije - izjavio je.

Dačić je poručio da će njegova koalicija nastaviti zagovarati očuvanje mira i stabilnosti u zemlji.

- Mi ćemo sačuvati mir, a s druge strane sačuvat ćemo i političku stabilnost - zaključio je.