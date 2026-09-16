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PRESUDA U HAAGU

Dačić: 'Presuda Thaciju je jasna, ali zakašnjela. Manevar...'

Piše HINA,
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Dačić: 'Presuda Thaciju je jasna, ali zakašnjela. Manevar...'
Foto: A.K.
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Dačić je ocijenio da je time "potvrđen pravi karakter Oslobodilačke vojske Kosova (OVK)" koja je bila "zločinačka i teroristička organizacija"

Srbijanski ministar unutarnjih poslova Ivica Dačić izjavio je u srijedu da presudu nekadašnjem premijeru i predsjedniku Kosova Hashimu Thaciju i suradnicima za ratne zločine vidi kao "jasnu, ali zakašnjelu potvrdu" o stradanju Srba na Kosovu, a odbacivanje optužbi za zločine protiv čovječnosti nazvao je "političkim manevrom".

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Reagirajući na nepravomoćnu presudu Specijalnog sud za Kosovo u Hagu koji je Thacija za ratne zločine u ratu na Kosovu osudio na 25 godina zatvora, njegove suradnike Jakupa Krasniqija na 25, a Kadrija Veselija i Rexhepa Selimija na 18, odnosno 13 godina zatvora, Dačić je ocijenio da je time "potvrđen pravi karakter Oslobodilačke vojske Kosova (OVK)" koja je bila "zločinačka i teroristička organizacija".

Dačić za presudu kaže kako je "jasna, ali zakašnjela", te da je "pravni dokaz da su najviši politički i vojni lideri OVK-a odgovorni za zločine počinjene nad Srbima na Kosovu i Metohiji, uključujući ubojstva, otmice i mučenja".

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- Ovom presudom je pred licem svjetske javnosti konačno srušen lažni, desetljećima građeni narativ o nekakvim 'nacionalnim herojima' i 'pravednoj oslobodilačkoj borbi - naveo je Dačić u priopćenju.

On je ocijenio i da Srbija i srpski narod "ne mogu biti u potpunosti zadovoljni presudom, jer je sudsko vijeće odbacilo pojedine točke optužnice koje se odnose na zločine protiv čovječnosti", što je ocijenio kao "politički manevar" kojim je međunarodno pravosuđe "umanjilo razmjere stradanja" kosovskih Srba.

Poručio je da će "Srbija, predvođena svojim državnim vrhom, nastaviti ponosno i uzdignute glave borbu za pravo, pravdu i istinu" o stradanju svog naroda. Dačić je prvi visoki srbijanski dužnosnik koji se očitovao o presudi haškog suda Thaciju i suradnicima, a predsjednik Srbije Aleksandar Vučić najavio je obraćanje javnosti večeras u 18:30.

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