KRIMINALNA MREŽA

Dačić: U akciji s Europolom uhićeno osam državljana Srbije

Dačić: U akciji s Europolom uhićeno osam državljana Srbije
Beograd: Vučić se obratio medijima povodom eskalacije prosvjeda u državi | Foto: Antonio Ahel/ATA Images/PIXSELL

Na teritoriju Španjolske uhićeni su srpski državlјani koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne skupine osigurali logistiku i omogućili opremu za prihvat transportirane droge iz Kolumbije

Srbijanska policija sudjelovala je u međunarodnoj operaciji s policijama Španjolske, Kolumbije i Slovenije uz podršku Europola u kojoj je u Španjolskoj uhićeno 17 osoba, članova organizirane kriminalne mreže, među kojima osam državlјana Srbije, rekao je u četvrtak ministar unutarnjih poslova Srbije Ivica Dačić. U akciji je zaplijenjena 1,1 tona kokaina, te veća količina oružja i novca.

Među uhićenima u Španjolskoj osam Srba, švercali više od tonu kokaina
Među uhićenima u Španjolskoj osam Srba, švercali više od tonu kokaina | Video: MUP Srbija

Na teritoriju Španjolske uhićeni su srpski državlјani B. B. (1963), B. I. (1976), M. B. (1999), M. N. (1997), S. S. (1987), R. M. (2004), D. P. (1993) i N. T. (1992), koji se sumnjiče da su kao članovi kriminalne skupine osigurali logistiku i omogućili opremu za prihvat transportirane droge iz Kolumbije, koja je stizala brodovima u Španjolsku a potom je skladištena i u koordinaciji s nekoliko španjolskih kriminalnih skupina dalјe distribuirana.

Također je podnesena kaznena prijava i izrečena mjera zabrane napuštanja Španjolske srpskom državlјaninu Z. Š. (1965), te trojici državlјana Slovenije i jednom državlјaninu Bugarske.  

Povijesna zapljena: Policija u Kolumbiji pronašla 14 tona kokaina, sakrili ga u gipsu!
Povijesna zapljena: Policija u Kolumbiji pronašla 14 tona kokaina, sakrili ga u gipsu!

Dačić je istaknuo da MUP Srbije "ostaje pouzdan partner u borbi protiv svih oblika transnacionalnog kriminala, posebice u borbi protiv trgovine narkoticima i otkrivanja članova kriminalnih grupa i njihovog dalјeg procesuiranja".

Prema jučerašnjem priopćenju Ravnateljstva policije Hrvatske koje je sudjelovalo u akciji, uz uhićenja osumnjičenih za krijumčarenje tona kokaina, zaplijenjena je imovina vrijedna preko pet milijuna eura.

Koordinirana operacija bila je usmjerena na "nekoliko meta visokog rizika s boravištem u Njemačkoj" za koje se smatralo da su među ključnim članovima Balkanskog kartela, kažu u policiji. 

