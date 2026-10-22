Dačićeva Anči bi kritičare Vučića trpala u zatvor, a Putin joj je uzor: U srcu sam ljevičarka

Predsjednik se mora zaštiti na svaki mogući način, poručila je svojedobno Ana Grozdanović (31), srpska socijalistica, koja bi, sudeći prema izjavama, negativne komentare o Aleksandru Vučiću najradije kažnjavala zatvorom. Srbija se nalazi pred izborima koji će odlučiti mnogo toga. Građani na birališta izlaze u nedjelju, a studentski pokret iz gotovo dvogodišnjih protuvladinih prosvjeda izrastao je u ozbiljnu političku silu.

Ana Grozdanović je političarka, internetska zvijezda, 'čuvarica' šefa Ivice Dačića, obožavateljica Vučića, a uzor joj je Putin.

Ta diplomirana pravnica iz Niša politikom se, kako je izjavila za srpske medije, počela baviti s 18 godina. Članica Socijalističke partije Srbije (SPS) postala je, kaže, zbog obiteljske tradicije. Njezin ujak bio je socijalist, a nju je privuklo i to što su u stranci, kako tvrdi, svi prijatelji, a ne poslovni partneri.

- U srcu sam ljevičarka, humanistica i jednakost među ljudima mi je važna - objasnila je svojedobno za Informer.

Javnost ju je upoznala 2021. nakon sastanka odbora SPS-a u Nišu, na kojem je izjavila da "samo kršćani izrađuju katodne cijevi i radijske cijevi".

No njezin najzvučniji politički prijedlog stigao je godinu poslije. U studenom 2022. na Instagramu je pozvala političke kolege da se izbore za zakon prema kojem bi kažnjavali negativne komentare o Aleksandru Vučiću, osobito one za koje smatra da mogu ugroziti njegov život ili život bilo kojeg drugoga građanina.

- Da besposličari nauče biti pametni - poručila je na društvenim mrežama tražeći zaštitu predsjednika, i to na "svaki mogući način".

U istoj je objavi kritičarima preporučila da čitaju knjige, obrazuju se i razmisle o vlastitom ponašanju. Njezine političke ambicije pritom nisu nimalo skromne. Kao najveći uzor istaknula je šefa SPS-a Ivicu Dačića, a sebe je opisala kao "vojnika stranke" koji će ispuniti svaki dobiveni zadatak. U budućnosti, rekla je, sebe vidi kao uspješnu i utjecajnu političarku u Srbiji.

- Poštujem trud svih ljudi koji se bave politikom i doprinose u tom smislu, ali ipak sam pronašla uzore među svojima - rekla je svojedobno za srpske medije.

Grozdanović se ne ustručava ni javno se obračunavati s kritičarima, a političke događaje tijekom dvogodišnjih napetosti na ulicama srpskih gradova komentirala je i s bazena ili plaža. Posebno je zanimljivo njezino objašnjenje svoje odnose s ljudima koji imaju probleme sa zakonom, a koje naziva prijateljima.

- To su moji prijatelji, momci koji znaju pogriješiti, i kad pogriješe, idu u zatvor. Ali oni griješe da bi zaradili, a ne da bi zavadili narod i rušili državu - rekla je te ih opisala kao patriote i časne ljude.

One koji napadaju policiju, a potom traže intervenciju Bruxellesa protiv Srbije, nazvala je primjerom “lažne hrabrosti i čiste izdaje”.