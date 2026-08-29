Đakić: 'Hrvatska još traga za 1725 nestalih. Bez zapisnika iz Srbije to neće biti tako brzo'

Tematska sjednica Odbora za ratne veterane Hrvatskog sabora, na kojoj se govorilo o aktivnostima vezanima uz pronalazak nestalih osoba, održana je u subotu u Vukovaru, uz sutrašnje obilježavanje Dana sjećanja na nestale u Domovinskom ratu i Međunarodnog dana nestalih osoba. "Na sjednici smo još jednom aktualizirali pitanje nestalih koje je i danas naša živa rana. Isto tako želimo da u naporima u potrazi za nestalima damo poticaj MUP-u, SOA-i i drugim institucijama koje rade na tom pitanju", rekao je predsjednik Odbora, saborski zastupnik Josip Đakić.

Hrvatska još traga za 1725 osoba nestalih u Domovinskom ratu, a Đakić je istaknuo da Odbor daje podršku naporima koji se ulažu u potrazi za nestalima, pri čemu je ukazao na nove tehnologije koje se koriste. Upozorio je i na izostanak suradnje Republike Srbije u tim naporima.

"Radi se puno i koriste se nove tehnologije kako bi pronašli nestale i kako bi oni bili pokopani. Međutim, bez zapisnika, koji se nalaze u susjednoj Srbiji, to neće biti tako brzo", rekao je.

Neposredno pred održavanje sjednice članovi Odbora su posjetili komunalno odlagalište Petrovačka dola, kod Vukovara, gdje su do sada ekshumirani posmrtni ostaci 38 osoba ubijenih tijekom Domovinskog rata.

Na Petrovačkoj doli, kao i na sjednici Odbora bio je i potpredsjednik Vlade i ministar hrvatskih branitelja Tomo Medved koji je članove Odbora upoznao s naporima u potrazi za nestalima.

Nakon sjednice odbora održana je tribina "Pravo nestalih na identitet, pravo obitelji na istinu", u organizaciji Saveza udruga obitelji zatočenih i nestalih hrvatskih branitelja.

Predsjednica Saveza Ljiljana Alvir rekla je da im cilj čuti članove obitelji i pružiti im potporu.

Cilj tribine je pružiti obiteljima informacije o onome što se čini, o planovima i preprekama u otkrivanju, istaknula je. "Važno je čuti stavove i mišljenja članova obitelji kako bi proces pronalazaka bio uspješniji", dodala je.

"Obitelji često padnu u neku letargiju i beznađe što je logično zbog godina koliko traže nestale, ali pronalasci i sve što se ulaže u proces pronalazaka i vidljivi rezultati, iznova ih dižu i daju nadu da će i oni dočekati trenutak kada će zapaliti svijeće na grobu svojih najmilijih", rekla je Alvir.