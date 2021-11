Đakovčani danas organiziraju prosvjed zbog, kako tvrde, loše dinamike radova u ulici Petra Preradovića koja je davno probijena, kvalitete radova za koju tvrde da je 'nikakva' i jer Grad ništa ne poduzima da se postavi i zaštite svoje sugrađane. Prosvjed se održava u 14 sati ispred Gradske uprave jer im je život otežan. Već četiri godine djeca ne mogu normalno ići u školu, put je otežan i starijim osobama, a posebice invalidima.

Stanovnici ulice Petra Preradovića gdje radovi traju već četiri godine, tvrde da moraju hodati cestom kako bi došli do doma zdravlja, škole i ostalih ustanova. Glavni problem je dinamika radova, a nakon toga i sama kvaliteta radova.

- Nakon prosvjeda postavit ćemo i pitanje s jedne financijske konstrukcije, da vidimo koliko se to plaća i zašto su ti rokovi toliko probijeni, a trebalo je biti gotovo prošle godine. Ni danas nije riješen onaj dio koji je već odavno trebao biti, što se tiče rekonstrukcije vodovoda i kanalizacije, kompletne mreže. Nisu popravljeni ni prilazi do domova, asfalt, staze. Čini mi se da je to jedna priča koja će se vući dosta dugo. Naš najveći problem je što se nemamo kome obratiti, to je postalo nevjerojatno - kazao je Jadranko Pralas.

Dodao je kako već dvije godine upozoravaju na dinamiku radova te da je to pitanje već postalo apsurdno jer su rokovi već odavno probijeni. Od prosvjeda očekuje kako će se pokrenuti neke stvari koje su normalne za funkcioniranje u Đakovu. Stanovnici su ti koji trpe sve, rad kao i nerad.

- Valjda u 21. stoljeću imamo pravo na to, mi ali i naša djeca, da mogu normalno doći do škole. Moja djeca u ovom gradu više nemaju nikakve šanse - tvrdi Pralas.

Prozvao je i gradonačelnika Marina Mandarića (HDZ) kako u četiri godine nije niti jednom došao do kraja ulice da vidi o čemu se radi. Kazao je i kako je dosta šutnje jer su duže vrijeme žalili se, upozoravali, ali bez pomaka.

- Pokušali smo i preko mjesnog odbora, upozoravali na neke nelogičnosti i stvari koje se događaju, a ne bi trebale, ali reakcija nije bilo. Kud dug traje, još je i loše napravljeno. Upitna je vizija, kako će se ovaj grad dalje razvijati? - zaključuje.

Što kažu iz Grada Đakova?

Iz Grada su vrlo kratko komentirali cijelu situaciju, ukratko - nije u njihovoj nadležnosti.

- Radi se o investicijama koje trebaju nakon radova na Aglomeraciji završiti Hrvatske cesta na državnoj cesti, i o investicijama Hrvatskih voda na izgradnji sustava odvodnje koju provodi tvrtka Đakovački vodovod. Sve informacije možete zatražiti preko navedenih - priopćio je Antun Galić, zamjenik gradonačelnika.

Dodao je i kako je većina službenika na bolovanju, a gradonačelnik je imao smrtni slučaj pa su zato tako 'šturo' odgovorili na upit.