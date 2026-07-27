Dalekovod je na natječaju u Njemačkoj osvojio posao od 135 milijuna eura, izvijestila je ta tvrtka u ponedjeljak
NA NATJEČAJU
Dalekovodu posao u Njemačkoj vrijedan 135 milijuna eura
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Dalekovodova ponuda odabrana je na natječaju koji je proveo njemački operator prijenosnog sustava Tennet, za zamjenu postojećeg ovjesa i vodiča na dvosistemskom dalekovodu od trafostanice Ovenstädt do trafostanice Eickum u duljini 45,4 kilometra.
Reealizacija projekta planirana je od 01. listopada 2026. do 30. rujna 2029. godine.
Ukupna vrijednost ugovora je 135 milijuna eura.
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