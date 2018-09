Dali su sve od sebe, cijeli sat su ga oživljavali, no uzalud...

Muškarac, star oko 70 godina, preminuo je na splitskoj plaži Žnjan u nedjelju ujutro. Plaža je bila prepuna kupača, a neki od njih ispričali su nam što se dogodilo.

- U moru je bilo puno ljudi. U jednom trenutku netko je primijetio tijelo koje pluta na površini. Odmah su reagirali te nesretnog čovjeka izvukli na obalu. Netko je pozvao Hitnu medicinsku pomoć, ali nažalost, nisu mu uspjeli pomoći - ispričala nam je gospođa koja je svjedočila tragičnom događaju.

Vozila Hitne pomoći stigla su vrlo brzo, za nekoliko minuta. Djelatnici su iznijeli opremu iz dva vozila i počeli reanimirati čovjeka. Dali su sve od sebe, ističu svjedoci nesvakidašnje drame, reanimirali su ga dugo, ali, nažalost, neuspješno.

- Čuli smo kako je jedan djelatnik Hitne pomoći u prolazu rekao jednom kupaču:

Teška je situacija...

I nažalost, nakon punog sata reanimacije djelatnici Hitne mogli su samo konstatirati smrt nesretnog čovjeka.

Uzrok smrti nakon obdukcije

U splitskoj policiji potvrdili su nam ovaj smrtni slučaj, navodeći kako je, po svemu sudeći, smrt nastupila prirodnim putem, a o slučaju su izvijestili i Državno odvjetništvo. Nakon obdukcije znat će se i je li se nesretnik utopio ili je možda imao srčani infarkt.

Više sreće imala je žena koju su u subotu popodne izvukli iz mora kod Novigrada. I nju su u moru primijetili kupači. Bila je bez svijesti te su odmah nakon izvlačenja na kopno počeli s reanimacijom, s kojom su nastavili sve do dolaska tima Hitne medicinske pomoći. Reanimacija je, srećom, bila uspješna te je nakon prve medicinske pomoći žena prevezena u bolnicu u Izolu na daljnju medicinsku obradu.

Inače, ovog ljeta učestale su ovakve tragedije, a slični slučajevi su zabilježeni u Umagu, Poreču, Puli, na Čiovu, kod Omiša i tako dalje.

Najpoznatiji je onaj od prošlog mjeseca iz Splita, kad je preminuo dr. Ivo Jurić, ravnatelj splitskoga Kliničkog bolničkog centra i poznati splitski dječji kirurg, kojemu je pozlilo na plaži.

Turisti stradaju i od munje

Osim utapanja na Jadranu turisti stradaju od udara munje. Prošli mjesec je tijekom grmljavinskog nevremena na plaži u Podstrani pored Splita munja udarila u mladića (26) iz Bosne i Hercegovine. On je bio u plićaku i baš je izlazio iz mora. Djevojka koja je bila s njim u društvu pokušala ga je izvući, no bio joj je pretežak. Pomogli su joj građani. Pozvali su i Hitnu medicinsku pomoć, koja je stigla vrlo brzo, no nije mu bilo pomoći.

Tjedan kasnije munja je udarila i nekoliko metara od stranog državljanina u kampu Bijela uvala kod Poreča. Hitno su ga prevezli u pulsku bolnicu. Imao je sreće i preživio.