Dalija o Thompsonu: Oni koji su unovčili domoljublje ne mogu biti mjera za voljeti Hrvatsku

Ne dopuštam da oni koji su debelo unovčili svoje "domoljublje" budu mjera koliko se i kako se voli domovina, poručila je saborska zastupnica DOSIP-a Dalija Orešković osvrćući se na nadolazeći koncert Marka Perkovića Thompsona na zagrebačkom Hipodromu.

- Bilo da se radi o Thompsonovom primitku 500.000 eura prljavog novca od Ive Sanadera i utaji poreza, ili o zaradi na ilegalnom zbrinjavanju toksičnog otpada u Lici od nekoliko milijuna eura koju je omogućio HDZ. Domovinu voli onaj tko ju čuva i brani od lopova i trovača, a ne onaj tko za njih pjeva - napisala je na društvenim mrežama.

U videu koji je priložila navodi kako Thompson glazbeno nije "njezina šalica čaja", ali kaže voli dva stiha iz njegovih pjesama i to: "Pozdrav Liko, Velebita diko", ali i onaj "Ako ne znaš što je bilo, nek' ti kaže ti Lika".

- Specijalan problem je baš u Lici, točnije u Gospiću, onih 35.000 tona toksičnog medicinskog ilegalnog otpada, koje je HDZ-ova državna, lokalna, regionalna vlast istovarila Ličanima u njihovo dvorište, da ih truje. Svi ćemo se potrovati i pobolijevati od naglašavam, ne po Zekanoviću woke ideologije, nego od korupcije koju od najniže do najviše razine koju drži HDZ. Pitam Thompsona kome on to točno pjeva o Lici, u kojoj od prvog dana samostalnosti i neovisnosti nitko osim HDZ-a nije vladao - kazala je Orešković.