Dalija Orešković: 'Da smo pravna država, Keleminec i slični ne bi mogli vikati ZDS'

Bivši zapovjednik IX. bojne HOS-a "Rafael Boban" Marko Skejo i predsjednik Autohtone Hrvatske stranke prava Dražen Keleminec u Kninu su vikali "Za dom spremni".

Keleminec je nosio majicu s natpisom "Smrt četnicima, sloboda Hrvatima".

Putem razglasa poručio je da policija protiv njega može podnijeti prijave te da se toga ne boji jer, kako je rekao, "govori istinu", nakon čega je poveo okupljene u uzvikivanju ustaškog pozdrava.

O svemu se oglasila saborska zastupnica Dalija Orešković.

- Trideset i jednu godinu nakon okončanja rata, Hrvatska se još uvijek nije izgradila u potpunosti kao pravna država. Da smo pravna država, Keleminec i njemu slični ne bi mogli danas na obilježavanju Oluje uzvikivati za dom spremni. Tri desetljeća su prošla, a naš državni vrh još uvijek se ne može po vrlo jednostavnom pitanju jasno odrediti. Uz kurtoazne govore, nikoga ne smeta postrojba Rafaela Bobana, niti povici s ulice, stadiona i koncertnih bina - napisala je Orešković te dodala da je ignoriranje dovelo do ovoga.

- Ima nešto u toj šutnji. Ponekad je najglasniji zvuk koji se može čuti. Kažu neki komentari na društvenim mrežama, ovakve treba jednostavno ignorirati. Ignoriranjem smo i doveli do toga da su predodžbe mladih o Domovinskom ratu i slike Oluje dovedene do apsurda. Slika Oluje danas je ona koja je poslana izvan službenog protokola. Oluje koju smo vodili s ustaškim pokličem iz II. svjetskog rata. Jer vlast to dopušta - zaključila je Orešković.