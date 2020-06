Na jesen nas \u010deka korona... \u0160to ako se Vlada ne sastavi radi Dalije Ore\u0161kovi\u0107, pa se mora na nove izbore. Biste li preuzeli takav rizik da se radi va\u0161e ruke koju ne \u017eelite di\u0107i ide na izbore?

Imali smo dugi period kad nismo imali Vladu, pa je sustav funkcionirao. Ne bismo ni\u0161ta propustili. Sigurna sam da ja ne bih dovela Hrvatsku u nepovoljnu situaciju. Moramo zaustaviti krive Drine na koje se tro\u0161i novac kojeg nema - servisiranje uhljeba i sli\u010dno.

Ore\u0161kovi\u0107 je komentirala Bandi\u0107a, \u017eeton\u010di\u0107e...

- Milan Bandi\u0107 je \u010dovjek s te\u0161kim optu\u017enicama. Da smo prava dr\u017eava on bi govorio samo na optu\u017eeni\u010dkoj klupi. Imamo cijele stranke i politi\u010dke grupacije koje funkcioniraju kao \u017eeton\u010di\u0107i, HSLS, Glas... To su sve grupacije koje su trebale predstavljati centar, urbanu i radi\u0161nu Hrvatsku. Taj prostor je nestao i zato sam sretna da se neki gra\u0111anski centar ipak okupio oko kvalitenih ideja. Nema svrhe da radi dvije stolice ili funkcije to kompromitiramo, rekla je Ore\u0161kovi\u0107.

Ore\u0161kovi\u0107 se osvrnula i na vladanje Andreja Plenkovi\u0107a.

- Sve \u0161to Andreja Plenkovi\u0107a okru\u017euje, kriminal, lopovluk, korupcija, nesposobnost ne mo\u017ee me nitko uvjeriti da on sam nije dio tog dru\u0161tva i da na neki na\u010din ne dijeli isti taj plijen. \u010covjek koji je poznat po svom autoritativnom i diktatorskom stilu nije mogao biti neupu\u0107en \u0161to se doga\u0111a u aferi vjetroelektrane. Uvjerena sam da je on za to znao, a ako nije znao onda nije za funkciju koju obna\u0161a, istaknula je.

Na davanje iskaza je pozvana i njegova \u0161efica kabineta Tena Mi\u0161eti\u0107...

To me ne impresionira, jer mnogi su pozvani davati iskaze. Kad su se davali iskazi za aferu Borg, mislila sam da \u0107e cijela dr\u017eava pasti, da idemo na nove izbore, rekla je Dalija Ore\u0161kovi\u0107, te prognozirala da \u0107e Andrej Plenkovi\u0107 vratiti Martinu Dali\u0107 u politiku prvom prilikom.

Izbora se dotaknula i kroz \"kupovinu glasova\".

- Novci se tro\u0161e na kupovinu glasova, to ja zovem politi\u010dke sponzoru\u0161e. Bilo to gra\u0111ani koji se zadovoljavaju time da im netko financira PVC stolariju ili traktor, bila to politi\u010dka grupacija koja se zadovolji nekim mjestom na listi da bi imali status parlamentarne stranke - sve su to modeli koji svoj osobni i privatni interes stavljaju ispred puta kojim bi Hrvatska trebala krenuti.

Ako vam se Plenkovi\u0107 i Bernardi\u0107 \u010dine nepodobnim za funkciju premijera, znali li to da u politiku \u017eelite u\u0107i kao oporba? To za neku politi\u010dku opciju ne zvu\u010di obe\u0107avaju\u0107e.

- Moja ambicija nije da budem oporba. Moja ambicija je da grupacija koju u ovom trenutku predstavljam bude vlast. Meni je jasno da u tu poziciju ne mo\u017eemo do\u0107i preko no\u0107i. Na\u0161e bira\u010dko tijelo je jednim dijelom kupljeno, drugim dijelom uspavano, tre\u0107im dijelom zapla\u0161eno, a \u010detvrtim su se dali navu\u0107i na mantru da je glas za manje opcije ba\u010den glas, rekla je.

O \u0160kori...

- Kako je HDZ vukao za nos Slavoniju, tako \u0107e im se jo\u0161 gore dogoditi s Miroslavom \u0160korom. Mladi ne odlaze samo zbog ekonomskih uvjeta, nego zato jer su zga\u0111eni. Mislim da stavovi koje javno iznosi Miroslav \u0160koro i ljudi koji su dio njegovog tima kod mladih ljudi izazivaju i vi\u0161e od ga\u0111enja. Pitajte majke djece koja su oti\u0161la u neke druge, ure\u0111enije zemlje kako su tamo rje\u0161ena ta ideolo\u0161ka pitanja, rekla je Ore\u0161kovi\u0107.

Samoizolacija Angele Merkel i Andreja Plenkovi\u0107a?

- \u0160to god mislili o Merkel, ona je odlaskom u samoizolaciju pokazala da joj je stalo do svoje zemlje i do ljudi koji u njoj \u017eive. Da imamo bira\u010dko tijelo kakvo bi trebalo biti, rejting HDZ-a nakon \u0161to Plenkovi\u0107 nije oti\u0161ao u samoizolaciju bi se trebala sroziti na jednu petinu onoga \u0161to sada ima. \u010cak i oni koji su kupljeni bi mu trebali dati crveni karton. On pljuje po dr\u017eavi, po vladavini prava. Ne mogu na\u0107i rije\u010d kojom bi ga dovoljno izvrije\u0111ala radi toga, rekla je.

Ali, mora se priznati da je Plenkovi\u0107 imao jako te\u017eak mandat, jako puno problema je isplivalo, Uljanik i sve ostalo da ne nabrajamo i onda jo\u0161 i korona.

- Ne sla\u017eem se i nimalo ga ne \u017ealim. Svatko tko ulazi u tu utrku mora biti svjestan nagomilanih problema od zadnjih 30 godina i ako ih ne zna rije\u0161iti i nema tim koji bi ih znao rije\u0161iti onda bolje da se tog posla niti ne hvata.

O Josipu Budimiru, stru\u010dnjaku s njene liste - kako tuma\u010di da je malo poznat ljudima?

- To je problem hrvatske politike. Politiku smo pretvorili u cirkusiranje. Ne dopu\u0161tamo da nas vode stru\u010dni i kompetentni ljudi, nama su zvijezde izbornih ciklusa ljudi poput Dreleta ili Pernara.

Kako smanjiti dug veledrogerijama?

Za po\u010detak trebamo utvrditi gdje je taj dug nastao. Nastao je zato \u0161to netko u tome ima svoj financijski interes.\u00a0

Tko?

- Onaj tko dila. Taj. Ima ne\u0161to i u tome kako se lijekovi nabavljaju. Netko tko o tome odlu\u010duje pogoduje veledrogerijama.\u00a0

O Hrvatskoj gospodarskoj komori...

- Ona je bankomat HDZ-a.

O HDZ-u...

- HDZ progla\u0161ava dr\u017eavnim neprijateljem svakog tko nije dio njihovog klana. Samo su oni dr\u017eavotvorni, a mi svi ostali smo, kako ka\u017ee Ru\u017ea Toma\u0161i\u0107 - gosti.

Kako bi potvrdila svoje mi\u0161ljenje o HDZ-u, Ore\u0161kovi\u0107 je rekla:

- Javno pozivam sve da mi poka\u017eu grad, op\u0107inu, \u017eupaniju koju je vodio HDZ, a da ju je podignuo, a nije spustio na razinu na kojoj smo bili prije rata.

Uvjerena je da \u0107e se vladaju\u0107a ve\u0107ina oformiti, ali sumnja da \u0107e se ta koalicija temeljiti na ne\u010dem dobrom.

Biste li ruku dali odsje\u0107i da ne\u0107e va\u0161a ruka dati glas za tu koaliciju?

- Dvije bih dala!

Ore\u0161kovi\u0107 ka\u017ee da svaki model koji \u0107e nastaviti po starom nije model kojeg \u0107e podr\u017eati, kako ka\u017ee, 'makar joj glavu otkinuli'.

Ispri\u010dala je da pregovori za koaliranje na izborima s Pametno i Fokusom nisu bili jednostavni, ali da je danas jako zadovoljna kako su se kliknuli i kako zajedno svi imaju cilj po\u0161teno raditi za gra\u0111ane.

\u0160to misli o Bandi\u0107evom pona\u0161anju u zadnje vrijeme?

- MIslim da je on slika na\u0161eg dru\u0161tva.\u00a0

