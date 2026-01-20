Dalija Orešković: 'Zataškavaju li Plenković i Bačić milijunska pogodovanja? Želimo podatke'

Saborska zastupnica Dalija Orešković optužila je Vladu i upravu Državnih nekretnina za netransparentnost oko otpisa višemilijunskih dugova te zatražila dostavu podataka o tim postupcima, objavila je na društvenim mrežama.

Orešković navodi da su, nakon što je u javnosti otkriven otpis milijun eura dugovanja, Državne nekretnine počele skrivati informacije od javnosti. Prema njezinim riječima, zaposlenici i zviždačica Maja Derek mjesecima nisu dobivali tražene podatke jer su proglašavani "povjerljivima", iako se, kako tvrdi, radi o informacijama od javnog interesa.

U objavi ističe da su se takvi otpisi dugovanja događali i ranije te da se odnose na razdoblje bivše i sadašnje uprave Državnih nekretnina, iza čijih imenovanja, kako navodi, stoji premijer Andrej Plenković.

Orešković je poručila da je danas ponovno zatražila podatke o otpisima dugovanja dužničke tvrtke Državne nekretnine, pozivajući se na pravo na pristup informacijama, ali i putem zastupničkog pitanja upućenog resornom ministru Branku Bačiću. Dodaje da je o svemu pisala i premijeru Plenkoviću.

Ako u zakonskom roku od 15 dana ne budu dostavljeni traženi podaci, Orešković navodi da će to smatrati potvrdom da se otpisi dugovanja, a time i gubitak najmanje milijun eura javnog novca, odvijaju uz političku zaštitu.

Orešković je najavila da javno objavljuje zastupničko pitanje i zahtjev za pristup informacijama o otpisanim dugovanjima, koji su upućeni nadležnom ministru i premijeru.