Dalija Orešković: 'Zataškavaju li Plenković i Bačić milijunska pogodovanja? Želimo podatke'

Piše Veronika Miloševski,
Zagreb: Anka Mrak Taritaš i Dalija Orešković traže ocjenu ustavnosti odluke Ustavnog suda od 6. prosinca o produljenju mandata za 10 ustavnih sudaca | Foto: Patrik Macek/PIXSELL - ilustrativna fotografija

Saborska zastupnica Dalija Orešković optužila je Vladu i upravu Državnih nekretnina za netransparentnost oko otpisa višemilijunskih dugova te zatražila dostavu podataka o tim postupcima, objavila je na društvenim mrežama.

Orešković navodi da su, nakon što je u javnosti otkriven otpis milijun eura dugovanja, Državne nekretnine počele skrivati informacije od javnosti. Prema njezinim riječima, zaposlenici i zviždačica Maja Derek mjesecima nisu dobivali tražene podatke jer su proglašavani "povjerljivima", iako se, kako tvrdi, radi o informacijama od javnog interesa.

Orešković je poručila da je danas ponovno zatražila podatke o otpisima dugovanja dužničke tvrtke Državne nekretnine, pozivajući se na pravo na pristup informacijama, ali i putem zastupničkog pitanja upućenog resornom ministru Branku Bačiću. Dodaje da je o svemu pisala i premijeru Plenkoviću.

Ako u zakonskom roku od 15 dana ne budu dostavljeni traženi podaci, Orešković navodi da će to smatrati potvrdom da se otpisi dugovanja, a time i gubitak najmanje milijun eura javnog novca, odvijaju uz političku zaštitu.

Orešković je najavila da javno objavljuje zastupničko pitanje i zahtjev za pristup informacijama o otpisanim dugovanjima, koji su upućeni nadležnom ministru i premijeru.

