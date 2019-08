Dalijina kći je pohitala Škori: 'Ma jel' to stvarno on mama?!'

Znala sam im pred spavanje puštati njegovu pjesmu ‘Milo moje’. Kako je i on sada kandidat za predsjednika bila sam im to spomenula i zaboravila. Meri ga je ugledala na Sinjskoj alci i oduševljeno me pitala “Ma jel’ to stvarno on mama!?’ Onda je potrčala Škori i rekla”Bok, ja sam Meri...”

Priča nam nasmijano Dalija Orešković, šefica Starta, bivša predsjednica Povjerenstva za odlučivanje o sukobu interesa i kandidatkinja za Pantovčak koju je malo tko s novom frizurom i obitelji prepoznao na Sinjskoj alci. Ondje je bila sa suprugom Franom i blizankama Meri i Leonorom koje još nisu napunile osam godina.

Pitali smo kako je Škoro reagirao kad je shvati da mu je sama prišla njena kći pa kaže: “Bio je pomalo zbunjen jer to nije očekivao no rado se fotografirao s nama. Šalili smo se da kada uđemo u politički ring neće više biti milosti. A čujte, djeca su neposredna i dobro da je tako.” No Meri je majci toga dona dva puta ukrala pozornost.

- U jedno trenutku je prolazila Predsjednica. Nije me naravno registrirala. Meri je brže bolje digla ruku da joj ‘da pet’ i Kolinda joj je pljeskom uzvratila, a kćer mi se okrene i kaže značajno: “Vidiš” kao ja sam zvijezda - dodala je nasmijano. Pitali smo Daliju da li ju je obeshrabrilo što je nitko nije prepoznao.

- Nisam se ni stigla baviti takvim mislima jer s dvoje male djece ondje sam bila mama, a ne kandidatkinja. Samo sam čula “Mama ja sam žedna, mama moram na wc, mama vidi Škoru” - šali se Dalija pa dodaje: “Nije baš da me nitko nije prepoznao i baš mi je bilo ugodno ondje u razgovoru s ljudima.” Kao i Škoro utrku je bila pratila na tribinama te nam je ispričala kako je uspjela i nasmijati prisutne.

- Sjedeći na tribini na glas sam komentirala kako se ne mogu osjećati bolje nego među Sinjanima. Čudno su me pogledali, pa sam brzo pojasnila: “Pa danas obanavljamo sjećanja, na pobjedu 700 hrabrih Sinjana protiv 60 000 Osmanlija, e pa ako to nije asocijacija na moj omjer snaga u političkoj utrci, onda ne znam što je” - kaže nam Dalija. Ipak, dodaje da je uživala u utrci te otkrila kako je navijala za Franu Tajala i da se uspjela rukovati s njim dok je bio na konju.

- Suprug me nije htio slikati jer je rekao da sam ucoprala jadnog Alkara jer čim ja za nekog navijam, to ne može izaći na dobro - prisjetila se Dalija

Tema: Hrvatska