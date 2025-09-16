Obavijesti

GAVDOS

Dalje nećeš moći! Pogledajte kako su Grci zaustavili čamac pun migranata na plaži

Piše Filip Sulimanec,
Čitanje članka: < 1 min
Foto: TikTok

Grčki otok Gavdos tranzitna je ruta brojnih migranata koji se iz Libije žele dočepati Starog kontinenta. Društvenim mrežama širi se snimka kada su kupaći vidjeli brod pun migranta kako se približava obali. Nekoliko ih je ušlo u more do koljena i odgurnulo nazad brod. 

@alexanagn4 #gavdos2025 ♬ πρωτότυπος ήχος - alexanagn

Prema službenim informacijama, kako piše Greek Reporter, kasnije je intervenirao brod Frontexa, ukrcao migrante i prevezao ih u luku. Ministar za imigraciju i azil, Thanos Plevris, u razgovoru za državnu televiziju ERT potvrdio je da je vlada pokrenula plan za upravljanje situacijom, dodajući da će svi novopridošli napustiti otok u roku od dva ili tri dana i smjestiti se u objekte koje je odredilo ministarstvo.

UHVAĆENI Srbi, Poljakinja iz Švicarske i žena iz BiH prevozili migrante kod Karlovca i Slunja
Srbi, Poljakinja iz Švicarske i žena iz BiH prevozili migrante kod Karlovca i Slunja

Kao odgovor na razvoj situacije, Plevris je spomenuo da su u libijskom pomorskom području u tijeku operacije nadzora i praćenja, u kojima sudjeluju grčka obalna straža i Ministarstvo obrane. Upozorio je da će, ako se fenomen nastavi, doći do “eskalacije i u ovom području.

