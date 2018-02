'Dama s kamelijama': Bila je diskretna i duhovita ljubavnica

Marie je bila lijepa, kulturna žena, diskretna, inteligentna i duhovita ljubavnica. Najtraženija i najcjenjenija kurtizana u povijesti bila je zavodljiva, romantična i zanimljiva sugovornica pa nije bilo neobično što je u 19. stoljeću bila najpoželjnija prodavačica - ljubavi. Svi su je željeli, a ona je naravno birala samo one bogate i moćne muškarce. Sve redom aristokrate i političare, a voljela je i umjetnike. Kurtizane su, naime, za razliku od prostitutki same birale bogatog 'prijatelja', najčešće oženjenog, a on bi se brinuo da onda one žive u luksuzu sličnom ono u kojem je i on uživao.

Silno rasipna i rastrošna

Prekrasne tamne sjajne kose i očaravajućeg osmjeha, Francuskinja Marie Duplessis je bila silno rasipna. Ova najbolje plaćena kurtizana u Parizu trošila je više od 200 tisuća zlatnih franaka godišnje. No njezini ljubavnici nisu štedjeli kako bi je imali u svojoj blizini. Vozila bi se u svojoj plavoj kočiju koju su vukli rasni konji, a ručala u najelitnijem pariškom restoranu. U svojoj loži u kazalištu sjedila bi sa buketom kamelija u rukama. Bijela kamelija na Marie objavljivala je spremnost na prihvaćanje ljubavnih ponuda, a crvena je pak savjetovala strpljenje.

Foto: wikimedia

Obožavateljima je poručila da joj donose isključivo kamelije, nježno cvijeće bez mirisa jer joj se od mirisa silnog drugog cvijeća koje su joj slali vrtjelo u glavi. A kamelija, nazivana kraljicom cvijeća, imala je eleganciju ruže i profinjenost orhideje.

Marie Duplessis, umrla na današnji dan 1847. sa 13 godina već je bila sama. Napuštena od oca alkoholičara i majke koja je umrla kad joj je bilo samo 13 godina. krhka i sitna nije mogla naći posao te se počela ubrzo baviti najstarijim zanatom. U samo nekoliko sezona postala je najtraženija žena u Parizu.

Godinama je mijenjala svoje financijere, a grof Edouard de Perregaux godinama je bio zaljubljen u nju. Bio je bogat i obasipao ju je novcem i nakitom moleći je da mu postane ljubavnica. Na kraju ju je i zaprosio. Marie je pristala.

Zaljubila se u skladatelja Liszta

Dvogodišnju strastvenu vezu je imala i sa slavnim mađarskim skladateljem Franzom Lisztom u kojeg se istinski zaljubila, a koji ju je napustio jer ga je čekala svjetska karijera. Nije htio voditi monotoni život u Parizu već je živio po cijeloj Europi. Napustio je Francusku i nikad je više nije vidio. Kad je saznao za njezinu smrt napisao je:

Foto: wikimedia Franz Liszt

- Marie Duplessis je bila izuzetak. Imala je dobro srce. Bila je nesumnjivo najsavršenija inkarnacija Žene koja je ikada postojala. A sada je mrtva i ja ne znam kakav čudan akord elegije vibrira u mom srcu u sjećanju na nju.

'Dama s kamelijama' umrla sa samo 23 godine od tuberkuloze. Uz njezinu smrtnu postelju su bili njezin suprug grof de Perregaux i bivši ljubavnik njemački grof Gustav von Stackelberg. Kad je umrla cijeli je Pariz bio silno potresen i on ničemu drugome se nije govorilo nego o sirotoj Marie.

Zahvaljujući književniku Alexandru Dumasu, koji je u tu mladu lijepu ženu također bio silno zaljubljen, postala je besmrtna. On je svojim romanom 'Dama sa kamelijama' podigao književni spomenik svojoj ljubavnici.

Tema: History