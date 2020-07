Dame su baš zablistale! Jedino je Palfi izgledala malo pokislo

Inteligentne, britke, beskompromisne i s puno stila, Dalija Orešković, Marija Selak Raspudić i ostale dame podsjetile su nas i u izbornoj noći kakva je šteta što ih u Hrvatskom saboru ne sjedi barem 50 posto

<p>Od <strong>Katarine Peović</strong> iz <strong>Radničke fronte</strong> do <strong>Dalije Orešković</strong>, predsjednice <strong>Stranke s imenom i prezimenom</strong> i <strong>Marije Selak Raspudić</strong>, koja je sa suprugom <strong>Ninom</strong> preporodila <strong>Most</strong>...</p><p>Dame su u izbornoj noći uistinu zablistale. Inteligentne, britke, beskompromisne i s puno stila, podsjetile su nas i u izbornoj noći kakva je šteta što ih u Hrvatskom saboru ne sjedi barem 50 posto.</p><p>Prve izlazne ankete donijele su euforiju u lijevo-zelenu koaliciju <strong>"Možemo!"</strong> pa Katarina Peović nije skidala osmijeh s lica. </p><p>Kako i ne bi, ankete su u tim trenucima davale čak 8-9 mandata za "Možemo!" što bi bila apsolutna senzacija jer do prije nekoliko tjedana njihova opcija nije uopće prelazila izborni prag niti u jednoj jedinici. Kad su stigli prvi službeni rezultati "Možemo!" je pao na 4 mandata, no ima još dosta glasova za prebrojati, a i ovih četiri je - budimo realni - senzacionalan rezultat za <strong>Tomislava Tomaševića</strong> i platformu utemeljenu na borbi protiv <strong>Milana Bandića</strong>. Pobijedili su, barem što se Sabora tiče, najmanje 4-0. Bandić nema više niti jednoga "žetončića". </p><p>U taboru Mosta imali su isprva po izlaznim anketama velikih devet mandata i slavlje je moglo početi. Nije ga pokvario ni prvi službeni rezultat najprije sa četiri pa šest mandata. Među budućim sabornicima je, dakako, i Marija Selak Raspudić, koja je u zagrljaju supruga zasjala u šarenoj haljini. Čestitali su još i šefovi stranke <strong>Božo Petrov i Nikola Grmoja</strong>. Nema nikakve sumnje da je mlada dama jedna od najzaslužnijih za veliki "comeback" <strong>Mosta</strong>. </p><p>Čak se i u Restartovu stožeru, u moru gubitničkih lica, izdvajalo ono Sabine Glasovac. Jedina je nekako baš pokisla prve rezultate dočekala <strong>Vladimira Palfi</strong>. Rezultat njene opcije ovaj put je katastrofalan. Nije prešla izborni prag. NIje pomogla ni pomirba njezina supruga i <strong>Ivana Pernara</strong>. </p><p>Iza Živog zida je možda najteža godina, ocijenila je u nedjelju Vladimira Palfi iz Živog zida nakon objavljivanja izborne ankete, po kojoj Živi zid nije ušao u Hrvatski sabor.</p><p>- Iako svjesni te činjenice, ušli smo u kampanju pomireni sa situacijom koja nas čeka. Bili smo psihički spremni na sve' - rekla je Palfi koja je dodala da je stranci naštetio razlaz nakon europskih izbora.</p><p> </p><p> </p>