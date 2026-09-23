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o Vladinu prijedlogu

Damir Bakić: Vladino povećanje braniteljskih mirovina hitna je reakcija na prijedlog Možemo!

Piše HINA,
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Damir Bakić: Vladino povećanje braniteljskih mirovina hitna je reakcija na prijedlog Možemo!
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Vlada je uputila prijedloge o povećanju braniteljskih mirovina u Sabor, a Damir Bakić iz stranke Možemo! tvrdi da su ti prijedlozi hitna reakcija na njihovu inicijativu koja je ranije odbijena.

Damir Bakić (Možemo!) ustvrdio je uoči sutrašnje rasprave o Vladinim prijedlozima zakona kojima se povećavaju braniteljske mirovine, da su prijedlozi vladajućih hitna reakcija na prijedlog Možemo da se braniteljima koji su nastavili raditi nakon rata poveća mirovina, što su u lipnju odbili. Nakon što su u lipnju odbijeni zakonski prijedlozi Možemo!, čiji smisao je bio povećanje mirovina svih branitelja koji su nakon rata nastavili raditi, na raspravi u Saboru sada su Vladini prijedlozi izmjena zakona uz praktično istu argumentaciju i s istim ciljem - da se povećaju mirovine branitelja stečene prema Zakonu o mirovinskom osiguranju, ocijenio zastupnik Bakić u srijedu na konferenciji za novinare. 

U tom smislu, istaknuo je, jasno je da je upravo inicijativa Možemo dovela do povećanja mirovina ove skupine branitelja.

Konceptualno, kazao je, Vladin prijedlog je različit od originalnog prijedloga Možemo! kojim bi se povećao polazni faktor za 20 posto. Time bi se adekvatnije vrednovali i radni staž i vrijednosni bodovi i vrijeme provedeno u obrani zemlje u borbenom sektoru., kazao je.

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Vlada predlaže uvođenje dodatka na mirovine u visini tri eura za svaki mjesec sudjelovanja u borbenom sektoru, odnosno pola eura za neborbeni sektor. No, istaknuo je, pravo na taj novi dodatak neće imati djelatne vojne osobe i policijski službenici. Tako ostaje otvoreno pitanje kako zakon koji regulira visinu njihovih mirovina uopće prepoznaje braniteljski status.

„Sasvim je očito da su Vladini prijedlozi samo reakcija, i to vrlo hitna reakcija, na našu inicijativu. Uostalom, ni Ministarstvo branitelja, ni Ministarstvo rada, mirovinskog sustava, obitelji i socijalne politike nisu u ovogodišnjem planu zakonodavnih aktivnosti planirali ove zakonske izmjene", istaknuo je Bakić.

Poručio je i da će Možemo!, ako Vladin prijedlog poboljša položaj branitelja, taj prijedlog razmotriti prema sadržaju, a ne prema tome tko ga je podnio, te je najavio konstruktivan pristup raspravi uz nekolicinu dodatnih prijedloga koji bi Vladin model mogli poboljšati.

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„Zadovoljni smo što je naša inicijativa pokrenula pozitivne promjene i sasvim sigurno će i rezultirati nekim pomakom. Ne možemo zaboraviti sve diskvalifikacije i uvrede kojima smo bili izloženi u raspravi o našim zakonskim prijedlozima, međutim, mi ćemo i ovoj raspravi pristupiti konstruktivno", zaključio je Bakić.

To je jedna od četiri inicijative stranke Možemo! koje je HDZ ranije odbio, a sada preuzeo kao vlastite, a koje će u jesenskom zasjedanju ipak naći na dnevnom redu Sabora. Riječ je o braniteljskim mirovinama, porezu na ekstraprofit, ukidanju poreza na mirovine te o donošenju zakona o digitalnoj zaštiti djece.

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